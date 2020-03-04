Beyin Hücrelerinin Yeni Bir Aktivitesi Kayıt Edildi

ABD’deki bilim insanları, insan beyninde von Economo nöronlardan gelen elektrik sıçramalarını ilk kez kayıt altına aldılar. Elektrik sıçramaları, yeni bir beyin hücresine işaret ediyor. Keşfedilen bu yeni beyin hücresi sosyal zekayla ilgili olabilir.

ABD Seattle’da bulunan Allen Enstitüsü’nden bilim insanları gizemli bir beyin hücresinin bir aktivitesini kaydettiler. Nadir bir beyin hücresi olan bu hücrelerin aktivitesi ilk defa kayıt altına alınabildi.

Beyin hücreleri, 60 yaşlarındaki bir kadının beynindeki tümöre erişmek için çıkarılan dokulardan elde edildi. Seattle’da bulunan bir hastanede yapılan beyin dokusu bağışı, hızlı bir şekilde Allen Enstitüsü’ne getirildi ve analizleri yapıldı.

Beyin dokusu üzerinde yapılan çalışmanın araştırmacılarından Ed Lein, nöronların alışılmadık ölçüde büyük ve iğ iplikleri şeklinde olduğunu açıkladı. Lein, keşfedilen nöronların piramidal nöronlara benzediğini belirtti. Keşfedilen nöronların sinyalleri korteksten, beyin sapı da dahil olmak üzere beynin derin bölgelerine gönderdiği tahmin ediliyor.

Von Economo nöronları, ilk defa Constantin von Economo tarafından 1929 yılında tanımlandı. Bilim insanları bu nöronların büyük beyinleri olan hayvanlarda bu nöronların evrimleştiğini düşünüyorlar. Allen Enstitüsü’nde yapılan çalışma ile de ilk defa bu nöronlara benzer bir nöron topluluğunun elektrik sıçramaları kaydı yapılabildi.