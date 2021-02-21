Sussex Üniversitesi'nden araştırmacılar, gelecekte bilgisayar ve telefonları binlerce kat daha hızlı hale getirebilecek dünyanın en küçük mikroçipini tasarladılar. Teknolojinin doğa dostu ve sürdürülebilir olduğu aktarılıyor.

İngiltere Sussex Üniversitesi'nden bilim insanları, şimdiye kadarki en küçük mikroçiplerin grafen ve diğer 2D malzemelerden bir tür "nano-origami" tekniği kullanılarak yapılabileceğini buldu. Bu nanomateryal gelişmeler, bilgisayarların ve telefonların binlerce kat daha hızlı çalışmasını sağlayabilir.

ACS Nano dergisinde yayımlanan çalışma sonuçlarına göre araştırmacılar, elektron akışını etkileyen bükülmeler yaratarak bir grafen katmanında transistör gibi davranmasını sağladılar. Malzeme çok ince olduğu için transistörün bir silikon çiptekinden yaklaşık 100 kat daha küçük olduğu belirtiliyor.

Bilgisayar ve telefonları binlerce kat daha hızlı hale getirebilir:

Sussex Üniversitesi Matematik ve Fiziksel Bilimler Okulu'ndan Profesör Alan Dalton, yaptıkları işlemi "Bir grafen katmanında mekanik kıvrımlar yaratıyoruz. Bu, biraz nano-origami gibi" ifadeleriyle tanımladı.

Teknolojinin öneminden de bahseden Dalton, "Bu nanomateryalleri kullanmak bilgisayar çiplerimizi daha küçük ve daha hızlı hale getirecek. Bilgisayar üreticileri artık geleneksel yarı iletken teknolojisiyle yapabileceklerinin sınırında oldukları için bunun gerçekleşmesi oldukça kritik. Sonuçta bu, gelecekte bilgisayarlarımızı ve telefonlarımızı binlerce kat daha hızlı hale getirecek" dedi.

Makalenin baş yazarı Dr. Manoj Tripathi ise konu hakkında "Bir cihaza yabancı malzemeler eklemek zorunda kalmadan, sadece yapıya planlı kıvrımlar ekleyerek grafen ve diğer 2D malzemelerden yapılar oluşturabileceğimizi gösterdik. Bu tür bir dalgalanma yaparak bir transistör veya mantıksal kapı gibi akıllı bir elektronik bileşen oluşturabiliriz" şeklinde konuştu.

Yeni teknoloji üzerinde çalışmaya devam eden araştırmacılar, 5 yıl içerisinde işlevsel bir prototip çipe sahip olmayı umuyorlar. Ayrıca bu teknolojiyle birlikte yeni elektronik bileşenleri üretmek için daha az enerji kullanılabileceği ve sürdürülebilir bir teknoloji olabileceği de aktarılan bilgiler arasında yer alıyor.