  • Güneş Sisteminin Sınırında Bir Cisim Keşfedildi

Bilim İnsanları, Güneş Sistemi'nin Sınırında Bulunan Bir Nesne Keşfetti

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Bilim insanları, güneş sistemimizin sınırlarında gezinen büyük bir nesne keşfetti.

Bilim insanlarının keşfettiği bu nesne, Güneş Sistemi'nin erken dönemlerine ait olabilir ve gezegenlerin bugünkü formuna nasıl kavuştuğuna açıklık getirebilir.

Cisim, Neptün’ün ötesinde süzülen nesnelerin olduğu Kuiper Kuşağı’nda bulundu. Burada süzülen nesneler arasında en çok bilineni Pluto fakat Pluto gibi birçok cisim bulunuyor.
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Bilim insanları, çok uzak olmaları ve radyasyondan etkilenmemiş olmaları dolayısıyla bu nesnenin erken güneş sisteminin kalıntısı olabileceğini düşünüyor. Keşfedilen bu nesne sayesinde araştırmacılar, güneş sisteminin bugünkü formunu kazanmadan önce nasıl göründüğünü tespit edebilir.

Kaynak : https://www.independent.co.uk/news/science/solar-system-object-kuiper-belt-object-planet-formation-missing-link-a8753016.html
Etiketler: kuiper kuşağı
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