Titan'da Yaşamın Temeli Olabilecek Bir Molekül Keşfedildi

Bilim İnsanları, Satürn’ün uydusu Titan’da yeni bir molekül keşfetti. Başka bir atmosferde görülmeyen bu molekül yaşamın kaynağını açıklamaya da yardımcı olabilir.

Güneş Sistemi’ndeki gezegenlerden Satürn’ün uydusu Titan, yoğun bir atmosfere sahip olan az sayıdaki gök cisminden biri. Uydunun atmosferi, gezegenimizin atmosferimizden tam dört kat daha yoğun. Bilim insanları bu atmosferde daha önce görülmemiş bir molekül keşfetti.

Parçacık siklopropenildin olarak adlandırıldı. Kimyasal formülü olan C3H2 olan yapı karbon ve hidrojenden oluşuyor. Bu basit karbon temelli molekül, kompleks yapıları oluşturan sürecin temeli olabilir. Bu kompleks yapılara Titan’da yaşam da dahil.

Teleskopla molekül keşfi

Molekül ilk olarak Şili’deki Atacama Büyük Milimetre/Milimetrealtı Teleskop Dizilimi kullanılarak keşfedildi. Bu radyo teleskobu geniş bir aralıkta ışık izlerini yakalıyor. Bu ışık izleri de özel molekül yapısını keşfetmeyi sağladı.

Geçtiğimiz ay Astronomical Jourrnal’de yer alan araştırmanın yazarlarından, JPL’in Titan uzmanı Rosaly Lopes, yaptığı açıklamada Titan’ın yaşanılabilir olup olmadığını öğrenmeye çalıştıklarını söyledi.

Bu amaçla yüzeye inebilmek için astronomların atmosferi bilmesi gerektiğini söyleyen araştırmacı, bu çalışmalar sayesinde okyanus yüzeyindeki buzun altında ne gibi materyaller bulabilecekleri hakkında bilgi edineceklerini de söyledi.

Siklopropenildin sürprizi

Aslında bu molekülün formülü ve ismi uzun süredir biliniyor Yine de molekülü bir gezegen ya da uyduda, hele de gaz halinde gözlemlemek büyük sürpriz oldu. Çok kolay şekilde başka yapılarla reaksiyona giren bu bileşik, yalnızca reaksiyon görmenin çok zor olduğu uzay boşluğunda gözlemlenebiliyordu.

Titan’ın atmosferi gibi yoğun atmosferler bilim insanları tarafından büyük ilgi görüyor. Bu nedenle de NASA’nın bir sonraki görevi olan Dragonfly görevi için hedef olarak seçildi. Araştırmacılara göre Titan’da bulunan molekül atmosferin, maddenin etkileşime girme ihtimali az olan üst katmanlarında yer alıyor. Bilim insanları Titan’ın pek çok farklı molekül yapısına da ev sahipliği yaptığını tahmin ediyor.