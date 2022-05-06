Flört 101: İşte Bilime Göre En Etkili Flört Şekli

Bilime göre en etkili flört şeklinin ne olduğu açıklandı. Buna göre flört ederken en etkili şeyin cinsiyet, amacımızın ne olduğunu belirtmek ve 'mizah' olduğu tespit edildi.

Yeni birileriyle romantik bir ilişki amacıyla tanışmak dendiğinde akla ilk gelen kelimelerden birisi ‘flört’tür. Özellikle bu söz konusu kişi daha önce hiç tanımadığımız biriyse, flört aşaması, tarafların birbirlerini seviyeli bir şekilde, daha yakından tanıması için olmazsa olmazdır. Bu sürecin sonucunda kişiler, ilişkide ne kadar uyumlu olduklarına dair daha net bir resim elde edebilirler.

Ancak flört etmek, kimileri için bir kabustan farksızdır. Bazıları bu aşamayı hiç beceremezken, bazıları da flört konusunda tam bir ustadır. Peki, flört dendiğinde en etkili yöntem nedir? Bir kişiyi başkasına göre flörtte daha başarılı kılan şeyler nelerdir? Gelin bilimin bu sorulara cevabı neymiş, birlikte bakalım.

Her şeyden önce: Flört nedir?

Bir flört tekniği diğerinden daha etkili olabilir; ancak bu, o tekniğin herkes için aynı sonucu doğuracağı anlamına gelmez. Aslına bakacak olursanız, Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde (NTNU) Psikoloji Bölümü'nde profesör olan Leif Edward Ottesen Kennair’a göre flörtte en etkili olan şey, cinsiyetiniz ve flört amacının uzun süreli mi yoksa kısa süreli bir ilişki mi olduğu ile alakalıdır. Daha da detaya girmeden önce dilerseniz önce flört nedir, bir uzmanların ağzından dinleyelim.

Flört nedir? Kennair’ın sözleriyle aktaracak olursak flört, “İnsanların birbirine gönderdiği farklı sinyalleri içerir. Potansiyel eşleri çekmek için yapılır. Hem erkekler hem de kadınlar arzulanan bir partnerin dikkatini çekmek ve belki de bundan cinsel veya romantik bir sonuç elde etmek için flört ederler”.

Çalışmanın ortak yazarlarından biri olan ABD'deki Bucknell Üniversitesi'nde Psikoloji Başkanlık Profesörü T. Joel Wade’e göreyse flört, sözlü olarak yapılabileceği gibi sözsüz olarak da yapılabilir. Kısacası flört, temelde potansiyel bir partneri cezbetmek için karşısındakine ve kendinize tanıdığınız bir tanışma sürecidir. Sanırım bu süreç, bir satıcının bir ürünün satışını yapmaya çalışmasına da benzetilebilir.

Flörtte amacınızın ve beklentinizin ne olduğunu belirtmeniz son derece önemli

Flörtün ne olduğunu anladıysak, şimdi gelelim flörtte ‘neyin’ işe yaradığına... Kennair’e göre kişiler, kısa süreli bir ilişki arayan kadınlar için cinsel olarak uygun olduğunuzu belirten sinyalleri, flörtteki en etkili şeylerden birisi olarak değerlendiriyor. Bu bağlama göre sarılma ve yanaktan öpüşme gibi ‘arkadaşça’ temaslar pek hoş karşılanmıyor. Buna göre flörtten tek beklentisi kısa süreli bir 'kaçamak’ olan kadınların bunu potansiyel partnere net bir şekilde bildirmesi gerekiyor.

Başka bir flört taktiği ise tamamen farklı bir ‘çiftleşme’ bağlamında etkisini gösteriyor. Kennair ve meslektaşı Mons Bendixen’e göre uzun vadeli bir ilişki arayan erkekler için en etkili flört yöntemi, cömertlik belirtileri ve kendilerini bir kişiye adamak istediklerini karşı tarafa hissettirmeleri. Yani partneri ile uzun süre, hatta belki de ömür boyu birlikte tutmak olmak isteyen erkekler için, cimri veya sık sık eş değiştirmeyi tercih eden bir profil çizmemek oldukça önemli.

Komiklik her zaman kazandırıyor

Ancak söz konusu flört olduğunda kullanacağınız bir silah var ki, neredeyse herkes için etkili bir şekilde çalışıyor. Evet, mizah anlayışından bahsediyoruz. Kennair, bu konuya, "İnsanlar, mizahın veya başka birini güldürebilmenin, uzun süreli bir ilişki arayan erkekler için en etkili olduğunu düşünüyor. Tek gecelik bir ilişki arayan kadınlar için en az etkilidir. Ancak diğer kişinin şakalarına gülmek veya kıkırdamak her iki cinsiyet için de etkili bir flört taktiğidir” diyerek açıklama getiriyor.

SUNY Oswego, ABD'den ortak yazar Rebecca Burch ise “Sadece komik olmak değil, aynı zamanda potansiyel partnerinize komik olduğunu düşündüğünüzü göstermeniz de kadınlar için çok önemlidir” diye belirtiyor.

Gülümsemek ve göz teması da oldukça önemli

Flört etmeniz gerekiyorsa, ancak nasıl yapacağınızdan tam olarak emin olamıyorsanız, mizahı kullanmak akıllıca olabilir. Ancak iyi bir mizah anlayışı, bir ilişkiye başlamanız için tek başına yeterli olmayacaktır. Bu noktada gülümsemek ve göz teması hayat kurtarıcı olabilir. Kennair’e göre bu ikisi flört sürecinde son derece önemli ve sonrasında daha gelişmiş taktikler kullanarak flört becerilerinizi bu temel üzere inşa etmek ve geliştirmek oldukça iyi sonuçlar verebilir.

Flört etme biçimleri büyük ölçüde 'evrensel'

Araştırmacılar, cinsel stratejiler teorisini çalışmalarına bir çerçeve olarak uyguladılar. Bu teorinin varyantları, daha öncesinde erkeklerin ve kadınların partner bulmak için nasıl ilerledikleri ile ilgilenen diğer bağlamlarda da kullanılmıştı; ancak bu, flört etkinliğini incelemek için bu teorinin kullanıldığı ilk sefer oldu. Konuya ilişkin olarak bulguların ‘kendi kendini tanıtma’ literatüründe bilinenlerle “mükemmel bir uyum” içerisinde oluğunu belirten Kennair, flört etmenin ABD ve Norveç genelinde de hemen hemen aynı olduğunu ifade ediyor.

Flört etme, yalnızca daha az ölçüde, örneğin insanların beden dili, ilk temas ve cömertlik derecesi genelinde kültür ile ilişkilidir. Başka bir deyişle bu, etkili flört etmenin büyük ölçüde evrensel olduğu anlamına gelir. Bir eş bulma motivasyonlarının kısmen biyolojik olduğunu düşündüğümüzde ise bu hiç şaşırtıcı değildir. Öte yandan bu, insanların bağlı oldukları kültürlere göre de flört etme şekillerinde ince ayarlar yaptığı anlamına gelir.

Kişiliğimiz ile flört davranışlarımız arasında çok büyük bir bağlantı yok

Norveç ve ABD'de 1000'e yakın öğrenciyle anket gerçekleştiren araştırmacılar, katılımcılardan, uzun süreli veya kısa süreli bir ilişki için 40 farklı flört türünün ne kadar etkili olduğunu ve flört edenin erkek mi kadın mı olduğunu değerlendirmelerini istedi. Rastgele bir şekilde gerçekleştirilen ankette araştırmacılar, katılımcıların dışadönüklüğünü, yaşını, dindarlığını, kişinin ilişki kurmaya ne kadar istekli olduğunu ve “eş değeri”ni, yani flört pazarında ne kadar çekici olduğu gibi unsurları da hesaba kattı.

Araştırmanın sonucunda yaş, dindarlık, dışa dönüklük, kişisel çekicilik ve kısa süreli cinsel ilişki tercihlerindeki bireysel farklılıkların, katılımcıların çeşitli flört taktiklerinin ne kadar etkili olduğunu düşündükleri üzerinde çok az etkiye sahip olduğu veya hiç etkisinin olmadığı ortaya çıktı.

Bu demek oluyor ki kişiliğimiz, başkalarının flört davranışlarını nasıl değerlendirdiğimiz ile sandığımız kadar alakalı olmayabilir. Buna karşılık Bendixen, "Ancak, kişisel özelliklerin, flört eden kişilerin kendi kendilerine istihdam ettikleri türü etkilediğine inanıyoruz" şeklinde kaydediyor.