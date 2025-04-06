Bill Gates'ten Geleceğe Dair Öngörü: "Haftada 2-3 Gün Çalışacağımız Günler Yakın..."

Bill Gates, katılmış olduğu bir programda yapay zekâların geleceğin çalışma düzenini nasıl etkileyeceğine dair önemli yorumlarda bulundu.

Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates, yapay zekânın çalışma hayatında devrim yaratabileceğini ve insanların önümüzdeki on yıl içinde haftada sadece iki ya da üç gün çalışacağı günlerin geleceğini söyledi.

Ünlü gece programı The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’a konuk olan Bill Gates, yapay zekâdaki hızlı gelişmelerin özellikle sağlık hizmetleri ve eğitim gibi alanlarda önemli dönüşümlere yol açacağını ifade etti.

"Yapay zekâ pek çok işi üstlenecek"

Bill Gates, "İşler nasıl olacak? Haftada sadece iki ya da üç gün mü çalışmalıyız?” sorusuna, "Pek çok işin artık insanlar tarafından yapılmasına gerek kalmayacak." yanıtını verdi.

Bill Gates geçmişte de yapay zekâdan kaynaklanan verimlilik artışlarının zamanla üç günlük bir çalışma düzenine geçişi mümkün kılabileceğini söylemişti.

Tabii Bill Gates’in bu vizyonu, özellikle uzun çalışma saatlerinin norm hâline geldiği Hindistan gibi ülkeler tarafından mantıklı karşılanmıyor. Örneğin Infosys’in kurucusu Narayana Murthy ve Larsen & Toubro’nun başkanı SN Subrahmanyan, ekonomik büyümeyi teşvik etmek amacıyla gelecekte de daha fazla çalışılması gerektiğini savunuyorlar.

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