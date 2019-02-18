Bill Gates: İneklerin Gaz Çıkarması Oldukça Büyük Problem

Dünyanın en zengin insanlarından olan ve hayırsever yapısıyla bilinen Bill Gates, ineklerle ilgili ilginç bir açıklama yaptı.

Zaman zaman halkın arasında hamburger sırası bekleyecek kadar mütevazı bir yaşam sürmesiyle bilinen Bill Gates, dönem dönem yaptığı ilginç açıklamalarına yenisini ekledi. Gates'e göre ineklerin gaz çıkarması dünya için büyük bir sorun teşkil ediyor.

Her sene dünyadaki ve teknoloji dünyasındaki gelişmeleri değerlendiren mektuplar yazan Bill Gates ve eşi Melinda Gates, bu yılki mektubunda ineklerin gaz salınımının, sera gazların %24'lük pay oluşturmasında etkili olduğunu söylüyor.

İşte Gates'in 'İnek' Açıklaması:

"Bir gün ineklerin bağırsak hareketleri hakkında konuşacağım hiç aklıma gelmezdi. İnekler, bakterilerin metan gazı biriktirmesine neden oluyor ve sıra dışı mideleri var. Bilim insanları, ineklerin 100 ile 200 litre kadar metan gazı çıkardığını söylüyor. Bu da bir arabanın bir günde yaydığı metana neredeyse eşit."