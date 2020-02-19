Tesla Cybertruck'ın Ön Siparişleri Yarım Milyonu Geçti

Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla’nın, geçtiğimiz yılın kasım ayında tanıttığı yeni elektrikli pick-up modeli Cybertruck, gündemdeki sıcaklığını uzun süre korumuştu. Resmi olmayan bilgilere göre aracın ön siparişleri yarım milyonu geçti.

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi olan Tesla’nın, bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen elektrikli pick-up modeli Cybertruck, tasarımı ile çok konuşulmuştu. Araç, kimileri tarafından ‘kullanışsız ve abartılı’ gösterilse de, gerçek bir pazarlama harikası olduğu aşikar. Rakamlar yalan söylemez: Tesla CEO’su Elon Musk, aracın lansmandan sonraki bir hafta içinde 250.000'den fazla ön sipariş aldığını açıkladı.

Amerikalı şirket, aradan geçen zaman içinde ön sipariş sayılarını bir daha paylaşmadı ancak Cybertruckownersclub.com’a göre Cybertruck rezervasyonları 500.000'in üzerine çıkmış durumda. Tesla, 22 Kasım’daki lansmandan sonra ön sipariş başına 100 dolar depozito ile fütüristik pick-up’ın ön sipariş sürecini başlatmıştı.

Siteye göre, şu ana kadar 522.764 kişi, Cybertruck sipariş etti. Sadece 89 günde yarım milyonu geçen siparişler, Cybertruck’ın ne kadar ilgi çektiğini gözler önüne seriyor. Kabaca bir hesap yapıldığında, araç için günde ortalama 5.873 adet rezervasyon yapıldığı ortaya çıkıyor.

Detaylara indiğimizde, rezervasyon sahiplerinin sadece %17'sinin tek motorlu Cybertruck’ı tercih ettiği görülüyor. Geri kalan kişiler ise aracın ikili ve üçlü motor seçeneklerine yönelmiş. Tesla, 2021'in sonlarında Cybertruck'ın iki üst düzey versiyonunu piyasaya sürmeyi planlıyor. 482 ila 804 kilometre menzile sahip olacak modeller, iki ve üç motorlu güç aktarma organları ile donatılacak. Aynı lansmanda tanıtılan elektrikli ATV modeli Cyberquad ise fütüristik pick-up’ı satan alanlar için bir opsiyon olarak sunulacak.