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75 İnç 4K TCL Televizyon ve Dahası: BİM'in Bu Hafta Satacağı Uygun Fiyatlı Teknolojik Ürünler

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BİM'in 8-10 Temmuz tarihlerinde satacağı aktüel ürünler belli oldu. Uygun fiyatlı çok sayıda teknolojik ürün satılacak.

75 İnç 4K TCL Televizyon ve Dahası: BİM'in Bu Hafta Satacağı Uygun Fiyatlı Teknolojik Ürünler
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Uygun fiyatlı teknolojik ürün arayanların en çok takip ettiği yerlerden biri de zincir mağazalar. Öyle ki düzenli olarak her hafta farklı kategorilerden ürünlerin bu tarz mağazalarda satışa çıktığını görüyoruz. BİM de Aktüel ürünleriyle bunlardan biri. Şimdi ise BİM’in 8 Temmuz Çarşamba ve 10 Temmuz Cuma günü satacağı Aktüel ürünler belli oldu.

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BİM bu hafta önceki haftalara kıyasla daha az sayıda teknolojik ürünle karşımıza çıkacak. En dikkat çeken ürünün 75 inçlik TCL TV olduğunu söyleyebiliriz. Gelin BİM’e gelecek uygun fiyatlı teknolojik ürünlere birlikte göz atalım.

İçerikten Görseller

75 İnç 4K TCL Televizyon ve Dahası: BİM'in Bu Hafta Satacağı Uygun Fiyatlı Teknolojik Ürünler
tcl
kumtel

Bu hafta BİM’de satılacak uygun fiyatlı teknolojik ürünler

  • 75 inç 4K TCL televizyon - 47.900 TL
  • 3’ü 1 arada su sebili - 7.900 TL

75 inç 4K TCL televizyon - 47.900 TL

tcl

TCL gibi iyi bir markadan olan 75 inç gibi çok büyük boyutlu 2026 model bu büyük televizyon, normalden daha uygun bir fiyata BİM’den satın alınabilecek. Büyük boyutunun yanı sıra AiPQ işlemci, 4K UHD çözünürlük, Dolby Audio, Google TV gibi özellikleri de kullanıcıya sunuyor.

Kumtel 3’ü 1 arada su sebili - 7.900 TL

kumtel

Yaz aylarında en çok işe yarayan ürünlerden biri olan su sebili almak isteyenler bu hafta BİM’e göz atabilir. Kumtel markalı 3’ü 1 arada su sebili; alt damacanalı tasarım, dahili çay ünitesi, 1350W ısıtma, 90W soğutma gücü, uzaktan kumanda, paslanmaz çelik gibi özellikleri 7 bin 900 TL gibi bir fiyata sunuyor.

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