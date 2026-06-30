Samsung’un akıllı yüzüğü Galaxy Ring’in ikinci neslinden nihayet bilgiler geldi. iPhone kullananları çok sevindirecek yenilikle gelebilir.

Samsung, bundan 2 yıl kadar önce Galaxy Ring ismini verdiği yepyeni bir ürün tanıtmıştı. Bu cihaz, bir akıllı yüzük olarak geliyor ve kullanıcılara sağlık takibi özellikleri sunuyordu. Yeni neslinin ne zaman ve ne gibi yeniliklerle geleceği ise merak konusuydu.

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Şimdi ise bu konuda yeni gelişmeler yaşandı. Samsung yöneticisi Dr. Hon Pak, Forbes’a verdiği bir röportajda yeni Galaxy Ring ile konuştu. Cihazın sürpriz özelliklerle gelebileceğinin sinyalleri verildi.

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iPhone’larla uyumlu olacak

Pak, açıklamasında şu anda şirketin aktif olarak yeni nesil Galaxy Ring’i geliştirdiğini doğruladı. Onu sektördeki diğer benzer ürünlerden ayıran şeyin sağlık verilerinin üzerine inşa edilecek yazılım hizmetleri olacağını ifade etti. iPhone kullanıcıları için ise harika bir haber verdi.

Mevcut Galaxy Ring modeli, şu anda yalnızca Android cihazlarla eşleştirilebiliyor. Ancak Pak’ın da üstü kapalı bir şekilde söylediğine göre yakında bu değişecek ve Galaxy Ring 2 ile iPhone’lar ile uyumluluk da gelecek. Böylece iPhone kullanıcıları Galaxy Ring akıllı yüzüğün özelliklerinden faydalanabilecek.

Bunlar dışında çok fazla detay maalesef hâlâ yok. Pak, sağlık özellikleri konusunda yenilikler sunacaklarını söylese de detay vermiyor. Tahminler, cihazın 2027 başı gibi geleceği yönünde.