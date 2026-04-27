BİM, Bu Hafta Sudan Ucuza 6500 mAh Bataryalı OPPO A6X Satacak!

Gökay Uyan / Editor

Türkiye’de akıllı telefon satın almak için birçok farklı alternatif bulunuyor. Ara sıra uygun fiyata farklı markalardan telefonları satışa sunan zincir mağazalar da bunlardan biri. Şimdi ise BİM’den uygun fiyata telefon arayanları sevindirecek bir hamle geldi.

BİM, bu hafta Aktüel ürünleri kapsamında dünyanın en çok satan akıllı telefon markalarından biri olan OPPO’nun bütçe dostu bir telefonunu ucuza satışa sunacağını açıkladı. Bu cihaz, OPPO A6X olarak karşımıza çıkıyor.

opo

OPPO A6X'in özellikleri ve BİM'de satılacağı fiyat

opo

  • 6,75 inç, 720x1570 piksel, 120 Hz, LCD ekran
  • Snapdragon 685 işlemci
  • 4 GB RAM
  • 128 GB depolama
  • 13 MP arka, 5 MP ön kamera
  • 6500 mAh batarya
  • ColorOS 15 işletim sistemi
  • Fiyat - 9.990 TL

OPPO A6X, 1 Mayıs 2026 Cuma günü itibarıyla BİM’de satışa sunulacak. Eğer günlük basit işlemleri halledebileceğiniz, çok beklentinizin olmayacağı uygun fiyatlı bir Android telefon arayışındaysanız tercih edebilirsiniz. Ucuza 6500 mAh batarya sunması da onu öne çıkaran kısımlardan.

