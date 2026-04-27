BİM, bu hafta çok uygun fiyata OPPO'nun sevilen bütçe dostu modeli A6X'i satacak.

Türkiye’de akıllı telefon satın almak için birçok farklı alternatif bulunuyor. Ara sıra uygun fiyata farklı markalardan telefonları satışa sunan zincir mağazalar da bunlardan biri. Şimdi ise BİM’den uygun fiyata telefon arayanları sevindirecek bir hamle geldi.

BİM, bu hafta Aktüel ürünleri kapsamında dünyanın en çok satan akıllı telefon markalarından biri olan OPPO’nun bütçe dostu bir telefonunu ucuza satışa sunacağını açıkladı. Bu cihaz, OPPO A6X olarak karşımıza çıkıyor.

OPPO A6X'in özellikleri ve BİM'de satılacağı fiyat

6,75 inç, 720x1570 piksel, 120 Hz, LCD ekran

Snapdragon 685 işlemci

4 GB RAM

128 GB depolama

13 MP arka, 5 MP ön kamera

6500 mAh batarya

ColorOS 15 işletim sistemi

Fiyat - 9.990 TL

OPPO A6X, 1 Mayıs 2026 Cuma günü itibarıyla BİM’de satışa sunulacak. Eğer günlük basit işlemleri halledebileceğiniz, çok beklentinizin olmayacağı uygun fiyatlı bir Android telefon arayışındaysanız tercih edebilirsiniz. Ucuza 6500 mAh batarya sunması da onu öne çıkaran kısımlardan.