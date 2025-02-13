Günlük hayatta dilimize yerleşen bazı kalıplar vardır. Sık sık kullansak da bazılarının ne anlama geldiğini bilemiyoruz. Bunlardan birisi de bin yerine kullandığımız “K” kalıbı.

Bir sayıyı ifade ederken 10 bin yerine 10K, bir mesafeyi kastederken 50 bin kilometre yerine 50k kilometre gibi şekillerde kullandığımız bu kalıp, dilimize nereden geldi?

Üstelik bu, yalnızca bizlere özgü değil; evrensel bir kalıp!

Özellikle Amerika’da sıkça kullanılan bu kalıp, ülkemizde daha çok sosyal medya diline oturmuş durumda.

Konuşma dilinde çok fazla insanın bu kalıbı kullanmasına rastlamayabiliriz, ancak sosyal medya dilinde bu kalıp, neredeyse herkes tarafından kullanılıyor. “Bin” anlamına gelerek kullanıldığını bilsek de neden “k” yerine başka bir harfin tercih edilmediğini bilemiyoruz.

Aslında çok basit bir mantığı var. K, metrik sistemden geliyor ve km, kg, kB gibi bazı kısaltmalarda kullanılan K ile aynı amaçla kullanılıyor.

Tarihi ise epey geçmişe uzanıyor.

Kullandığımız, gördüğümüz ve duyduğumuz her şeyin bir geçmişi olduğu gibi bu kalıbın altında da oldukça köklü bir tarih yatıyor. Eski Yunan’a kadar uzanan bu kalıpta Fransız bilim insanları, metrik sistemi geliştirirken Yunanca “bin” anlamına gelen “chilio” kelimesini kilo olarak çevirdiler.

Metrik sistemde kilo-, standart bir örnektir ve 1000’i belirtmek için kullanılır. Bir kütle birimi olan gram için kilogram kullanmak, 1000 gramı ifade ediyor. Aynı şekilde diğer ölçüm sistemlerinde de bu mantık uygulanıyor.

Peki siz, “bin” yerine “K” kalıbını kullanıyor musunuz?

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