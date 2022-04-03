Rusya’nın başkenti olan Moskova'da yer alan Rusya Maliye Bakanlığı'nın üst düzey bir temsilcisi, Rusya vatandaşlarının evlerine kripto para madenciliği yapmalarını yasaklamayı gereksiz gördüğünü ve birtakım düzenlemelerle kripto para madenciliğinin yasallaştırılacağını açıkladı.

Rusya Maliye Bakanlığı Maliye Politikası Departmanı müdür yardımcısı Alexey Yakovlev, Rus vatandaşlarının evlerinde kripto para madenciliğini yapmalarını yasaklamaya çalışmanın hiçbir anlam ifade etmediğini söyledi ve Rusya vatandaşlarının yasal bir şekilde kripto para madenciliği yapabilmeleri için yeni bir düzenleme yapacaklarını açıkladı.

Bildiğiniz gibi kripto paralar, Rusya-Ukrayna savaşında iki taraf için de önemli bir rol oynuyordu. Öyle ki yaptırımlardan kaçmak için kriptoların kullanımının tartışılmasından, Ukrayna için toplanan bağışlara kadar, kriptoların savaşlarda nasıl bir rol oynayabileceğine dair pek çok örnek gördük. Ayrıca bir yandan dünya genelinde de kriptolara yönelik hükümetlerden gelen kararların da ardı arkası kesilmiyor diyebiliriz. Gelelim Rusya’nın kripto para madenciliği düzenlemesinin detaylarına.

Rusya vatandaşları zaten kripto para madenciliği yapıyordu, sadece hükümet belirli düzenlemeler getirecek

Bodrum katlarında ve garajlarda kripto para madenciliği yapmak, özellikle Irkutsk gibi hane elektrik fiyatlarının kW/s başına sadece 0,01 dolardan başladığı bölgelerde birçok sıradan Rus vatandaşı için popüler bir gelir kaynağı haline gelmişti. Irkutsk kentindeki güç tüketimi geçtiğimiz yıl dört kat arttı ve yetkililer, artışın büyük ölçüde insanların evlerinde çalışan madencilik donanımından kaynaklandığına inanıyor.

Rusya Hükümeti, kripto madencilik konusunda potansiyel riskleri en aza indirmek istiyor. Potansiyel risklerden kasıt da kara para aklama ve terörizm finansmanı tehditleri. Tabii kripto para denilince enerji tüketiminden bahsetmemek de olmaz. Rusya Hükümeti, enerji kullanımı güvenliğini de garanti altına almak istiyor.

Aralık ayında Rusya Merkezi Hükümeti, şehirlerin yerel yönetimlerinin yerleşim bölgelerindeki elektrik oranlarını yerel olarak belirlemesine izin verdi. Bu durum bölgesel yetkililerin ve kamu şirketlerinin belirli eşikleri aşan hane tüketimi için daha yüksek tarifeler getirmesine olanak tanıyor. Şu anda Türkiye’de uygulanan sisteme benzer bir tarife yani.

Eşi benzeri görülmemiş batı yaptırımlarına maruz kalan Rusya, küresel finansa erişimini yeniden sağlamak için kripto varlıkları kullanmayı bir fırsat olarak görerek kripto pazarını düzenleme çabalarına devam ediyor. Rusya Merkez Bankası, madencilik de dahil olmak üzere kripto ile ilgili faaliyetlerin yasallaştırılmasına karşı sert bir rakip olsa da Maliye Bakanlığı, Merkez Bankasını sıkı bir gözetim altında düzenleyerek olası sorunları önledi.

Putin, kripto para madencilerini ve enerji zenginlerini ortak paydada buluşturmak istiyor

Ocak ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, konuşmasında iki tarafı farklılıklarını çözmeye çağırmış ve Rusya'nın kripto para madenciliği konusunda edinebileceği avantajları vurgulamıştı. Moskova ve enerji kaynağı zengini Rus bölgelerindeki yetkililer arasında madenciliği girişimci bir faaliyet olarak tanımaya yönelik çağrılar da gittikçe artıyor. Bu hafta Rusya Enerji Bakanlığı, sektördeki yasal boşluğun bir an önce doldurulması gerektiğini vurguladı.

Şubat ayında Moskova Federal Hükümeti, Maliye Bakanlığı'nın konseptine dayalı bir düzenleyici planı onayladı. Bundan kısa bir süre sonra departman, geçen Ocak ayında yürürlüğe giren “Dijital Finansal Varlıklar” yasasının yalnızca bazı düzenleyici hususları ele almasından dolayı kripto ekonomisini kapsamlı bir şekilde düzenlemek adına tasarlanmış yeni bir “Dijital Para Birimi” konulu yasa tasarısı sundu.

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