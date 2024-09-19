Trump, Kripto Barında Bitcoin ile Hamburger Aldı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, kripto para ile hamburger sipariş etti. Bu durum tarihte bir ilk oldu.

Eski ABD Başkanı ve şu anda da Cumhuriyetçilerin Başkan Adayı olan Donald Trump, kendi görev süresinde kripto paralara karşı oldukça sert bir tavra sahipti. İkinci defa başkanlığa aday olduğu süreçte ise kriptolara bakışını tamamen değiştiren Trump, New York'ta kripto temalı bar PubKey'i ziyaret etti.

Trump, New York'ta yaptığı ziyarette PubKey'de hamburger sipariş etti ve siparişinin ödemesinde de bitcoin kullandı. Trump'a bu işlem için mekan çalışanlarının yardım ettiği de dikkat çekti. Öte yandan böylece Trump, tarihte kamuya açık şekilde kripto para ile işlem yapan ABD Başkanlığı yapmış ilk isim oldu.

Kripto projesi hakkında da konuşmuştu

Donald Trump, hamburger almadan iki gün önce de World Liberty Financial adlı kripto projesini destekleyen açıklamalarda yapmıştı. Bu projede Trump'ın kendisi ve bazı oğulları da yer alıyordu. World Liberty Financial, WLFI adlı tokenini de duyurmuştu.

Trump, bu yılki seçimlerde üçüncü defa ABD Başkanlığı için mücadele edecek. Daha önce bir defa seçimi kazanan, ikinci seferinde ise kaybeden Trump, üçüncü seçim sürecinde kripto varlıklara büyük ilgi göstermeye başlamıştı. Trump, ABD'yi "gezegenin kripto başkenti" yapmak istediğini belirtmişti.

Son yıllarda kripto paralar, ABD'de başkanlık ve senatör seçimleri için destek vermekte de kullanılabilir hâle geldi. Bu da siyasilerin kripto paralara olan ilgisi ve desteğini arttırdı.