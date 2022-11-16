Ülkemizde Binance TR adıyla hizmet veren dünyanın en popüler kripto para borsalarından bir tanesi olan Binance ile dilediğiniz kripto para cinsi üzerinden yatırım yapabilir ve elde ettiğiniz kazancı kendi banka hesabınıza aktarabilirsiniz. Binance TR para çekme nasıl yapılır gelin yakından bakalım ve bu işlem hakkında bilmeniz gereken detayları görelim.

2017 yılında kurulan kripto para borsası Binance, 2020 yılının son aylarından beri ülkemizde Binance TR adıyla hizmet veriyor. Ülkemizde hizmet vermeye başladığı ilk zamanlar Global hesap ile Türkiye hesabı arasında bazı senkron problemleri yaşanıyordu ancak zaman geçtikte bu problemler çözüldü ve hem yatırım için gerekli parayı aktarma hem de Binance TR para çekme işlemi bir hayli kolaylaştı.

Binance TR para çekme işlemini iki farklı şekilde yapabilirsiniz. Dilerseniz hesabınızdaki kripto para varlıklarını başka bir ağa çekebilirsiniz, dilerseniz de hesabınızdaki kripto para varlıklarını Türk Lirası olarak kendi kişisel banka hesabınıza çekebilirsiniz. Kolay bir işlem olsa bile yine de dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar var. Gelin Binance TR para çekme nasıl yapılır yakından bakalım ve bu işlem hakkında bilmeniz gereken detayları görelim.

Binance TR para çekme işlemi nasıl yapılır?

Yöntem #1: İnternet sitesinde Türk Lirası cinsinden Binance TR para çekme

İnternet sitesinde Türk Lirası cinsinden Binance TR para çekme Yöntem #2: Mobil uygulamada Türk Lirası cinsinden Binance TR para çekme

Mobil uygulamada Türk Lirası cinsinden Binance TR para çekme Yöntem #3: İnternet sitesinde kripto para cinsinden Binance TR para çekme

İnternet sitesinde kripto para cinsinden Binance TR para çekme Yöntem #4: Mobil uygulamada kripto para cinsinden Binance TR para çekme

Yöntem #1: İnternet sitesinde Türk Lirası cinsinden Binance TR para çekme:

Adım #1: Buradaki bağlantı üzerinden Binance TR internet sitesini açın.

Buradaki bağlantı üzerinden Binance TR internet sitesini açın. Adım #2: Binance hesap bilgilerinizle giriş yapın.

Binance hesap bilgilerinizle giriş yapın. Adım #3: Sağ üst köşede bulunan Cüzdan sekmesini genişletin.

Sağ üst köşede bulunan Cüzdan sekmesini genişletin. Adım #4: Çekme seçeneğine tıklayın.

Çekme seçeneğine tıklayın. Adım #5: TRY seçeneğini tercih ederek devam edin.

TRY seçeneğini tercih ederek devam edin. Adım #6: Çekmek istediğiniz miktarı Türk Lirası cinsinden yazın.

Çekmek istediğiniz miktarı Türk Lirası cinsinden yazın. Adım #7: Paranın aktarılacağı banka hesap bilgilerinizi eksiksiz olarak girin.

Paranın aktarılacağı banka hesap bilgilerinizi eksiksiz olarak girin. Adım #8: Talimatları kontrol edin.

Talimatları kontrol edin. Adım #9: İşlemi onaylayın.

Binance TR internet sitesinde Türk Lirası cinsinden para çekme yöntemini uygulamak için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Daha önce kripto para borsasına para yatırmak için kullandığınız bir banka hesabınız varsa ve bu hesap bilgilerini kaydettiyseniz para çekme işlemi sırasında da karşınıza bu hesap çıkacaktır. Eğer çekeceğiniz paranın bu hesaba aktarılmasını istiyorsanız yalnızca onaylamanız yeterli.

Yöntem #2: Mobil uygulamada Türk Lirası cinsinden Binance TR para çekme:

Adım #1: iOS ya da Android cihazınızdaki Binance TR mobil uygulamasını açın.

iOS ya da Android cihazınızdaki Binance TR mobil uygulamasını açın. Adım #2: Binance hesap bilgilerinizle giriş yapın.

Binance hesap bilgilerinizle giriş yapın. Adım #3: Sağ alt köşede bulunan Cüzdan sekmesini genişletin.

Sağ alt köşede bulunan Cüzdan sekmesini genişletin. Adım #4: Çekme seçeneğine dokunun.

Çekme seçeneğine dokunun. Adım #5: TRY seçeneğini tercih ederek devam edin.

TRY seçeneğini tercih ederek devam edin. Adım #6: Çekmek istediğiniz miktarı Türk Lirası cinsinden yazın.

Çekmek istediğiniz miktarı Türk Lirası cinsinden yazın. Adım #7: Paranın aktarılacağı banka hesap bilgilerinizi eksiksiz olarak girin.

Paranın aktarılacağı banka hesap bilgilerinizi eksiksiz olarak girin. Adım #8: Talimatları kontrol edin.

Talimatları kontrol edin. Adım #9: İşlemi onaylayın.

Binance TR mobil uygulamasında Türk Lirası cinsinden para çekme yöntemini uygulamak için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Daha önce kripto para borsasına para yatırmak için kullandığınız bir banka hesabınız varsa ve bu hesap bilgilerini kaydettiyseniz para çekme işlemi sırasında da karşınıza bu hesap çıkacaktır. Eğer çekeceğiniz paranın bu hesaba aktarılmasını istiyorsanız yalnızca onaylamanız yeterli.

Yöntem #3: İnternet sitesinde kripto para cinsinden Binance TR para çekme:

Adım #1: Buradaki bağlantı üzerinden Binance TR internet sitesini açın.

Buradaki bağlantı üzerinden Binance TR internet sitesini açın. Adım #2: Binance hesap bilgilerinizle giriş yapın.

Binance hesap bilgilerinizle giriş yapın. Adım #3: Sağ üst köşede bulunan Cüzdan sekmesini genişletin.

Sağ üst köşede bulunan Cüzdan sekmesini genişletin. Adım #4: Çekme seçeneğine tıklayın.

Çekme seçeneğine tıklayın. Adım #5: Kripto seçeneğine tıklayın.

Kripto seçeneğine tıklayın. Adım #6: Coin kısmından çekmek istediğiniz kripto para türünü seçin.

Coin kısmından çekmek istediğiniz kripto para türünü seçin. Adım #7: Çekim yapacağınız ağı seçin.

Çekim yapacağınız ağı seçin. Adım #8: Alıcı adresinizi girin.

Alıcı adresinizi girin. Adım #9: Çekmek istediğiniz kripto para miktarını girin.

Çekmek istediğiniz kripto para miktarını girin. Adım #10: Gönder seçeneğine tıklayın.

Binance TR internet sitesinde kripto para cinsinden para çekme yöntemini uygulamak için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. İşlemi onaylamadan önce platformun bilgilendirme metnini okumanızda yarar var. Çekim yapacağınız ağı seçerken son derece dikkatli olmalısınız çünkü karşılığı olmadığı durumlarda çekim yapmak istediğiniz miktarın ortadan kaybolması söz konusu olabilir.

Yöntem #4: Mobil uygulamada kripto para cinsinden Binance TR para çekme:

Adım #1: iOS ya da Android cihazınızdaki Binance TR mobil uygulamasını açın.

iOS ya da Android cihazınızdaki Binance TR mobil uygulamasını açın. Adım #2: Binance hesap bilgilerinizle giriş yapın.

Binance hesap bilgilerinizle giriş yapın. Adım #3: Sağ alt köşede bulunan Cüzdan sekmesini genişletin.

Sağ alt köşede bulunan Cüzdan sekmesini genişletin. Adım #4: Çekme seçeneğine dokunun.

Çekme seçeneğine dokunun. Adım #5: Kripto seçeneğine dokunun.

Kripto seçeneğine dokunun. Adım #6: Coin kısmından çekmek istediğiniz kripto para türünü seçin.

Coin kısmından çekmek istediğiniz kripto para türünü seçin. Adım #7: Çekim yapacağınız ağı seçin.

Çekim yapacağınız ağı seçin. Adım #8: Alıcı adresinizi girin.

Alıcı adresinizi girin. Adım #9: Çekmek istediğiniz kripto para miktarını girin.

Çekmek istediğiniz kripto para miktarını girin. Adım #10: Gönder seçeneğine tıklayın.

Binance TR mobil uygulamasında kripto para cinsinden para çekme yöntemini uygulamak için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. İşlemi onaylamadan önce platformun bilgilendirme metnini okumanızda yarar var. Çekim yapacağınız ağı seçerken son derece dikkatli olmalısınız çünkü karşılığı olmadığı durumlarda çekim yapmak istediğiniz miktarın ortadan kaybolması söz konusu olabilir.

Binance TR para çekme ne kadar sürer?

Binance TR mobil uygulaması ya da internet sitesi üzerinden kripto para cinsinden para çektiğiniz zaman genel olarak bu işlem anlık olarak gerçekleşir. Türk Lirası çekme işlemini de benzer şekilde 7 gün 24 saat gerçekleştirebilirsiniz. Çoğu durumda 15 - 20 dakika içinde çektiğiniz Türk Lirası miktarı seçtiğiniz banka hesabına aktarılmış olacak.

Bu noktada dikkat etmeniz gereken bir detay var. 7/24 para çekme işlemini yapabileceğiniz bankalar Binance TR’nin birlikte çalıştığı Ziraat Bankası, Akbank, Vakıfbank ve Fibabanka’dır. Diğer bankalar ile işlem yapmak istiyorsanız para çekme işlemini hafta içi mesai saatleri içinde yapmanız öneriliyor. Eğer bu zaman aralığında işlem yapmazsanız paranız bir sonraki iş gününün ilk mesai saatinde hesabınıza aktarılır.

Binance TR para çekme limiti ne kadar?

Binance TR kripto para borsasında bir hesap oluşturup işlem yapmaya başladığınız zaman size verilen varsayılan günlük çekme limiti 500,000 TRY ve aylık çekme limiti 5,000,000 TRY olarak belirlenmiştir. Bu limitleri arttırmak istiyorsanız Binance Türkiye destek hattı ile iletişime geçebilirsiniz. Binance TR komisyon oranları kullanıcı seviyesine ve işlem hacmine göre değiştiği için buradaki bağlantı üzerinden en doğru bilgiyi alabilirsiniz.

Dünyanın en popüler kripto para borsasının Türkiye ayağında Binance TR para çekme nasıl yapılır sorusunu yanıtlayarak işlem hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik. Anlattıklarımız yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir.

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