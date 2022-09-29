Dünyanın en popüler kripto borsalarından bir tanesi olan Binance'ı artık kullanmak istemiyorsanız sizler için Binance hesap kapatma nasıl yapılır sorusunu yanıtladık. Eğer Binance hesabınızı tamamiyle silmek, artık geri dönmek istemiyorsanız ise Binance hesap silme nasıl yapılır sorusunu da en ince detaylarına kadar yanıtladık.

Dünyanın en popüler kripto borsalarının başında gelen Binance, dünya üzerinde milyonlarca kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Aktif bir şekilde kripto alım satımı yapmanızı sağlayan bu platform, kripto dünyasının en güvenilir platformlarından bir tanesi olarak biliniyor. Bu konuda oldukça fazla borsa olmasına rağmen, Binance aralarında en çok güveni veren borsa olmasıyla birlikte en çok tercih edilen borsa olmayı da başarıyor. Hatta ülkemizde Thodex gibi olaylar sonrasında daha da fazla tercih edilmeye başlandı diyebiliriz. Eğer artık bir Binance üyesi olmak istemiyor ve kripto yatırımı yapmıyorsanız, binance hesabı silme nasıl yapılır diye merak ediyor olabilirsiniz. Sizler için detaylıca anlattık.

Eğer kripto para yatırımı yapıyorsanız, Binance gibi borsalarda oldukça uzun süre geçiriyor olmalısınız. Çünkü, kripto borsasının oldukça hareketli bir borsa olması dolayısıyla, yatırımınızın değer kaybetmemesi için sürekli bir takip içerisinde olmanız gerekiyor. Hatta, çevrenizde “kripto para ile kafayı bozmuş” arkadaşlarınız var ise, en çok vakit geçirdikleri uygulamaları listeleyebilirsiniz. Eminiz ki en üst sırada Binance veya farklı kripto para borsalarına ait uygulamalar bulunuyordur. Ama eğer kripto yatırımı yapmak istemiyor veya yatırımınız üzerinde başarısız olduysanız, binance hesabınızı silmek isteyebilirsiniz. Dilerseniz lafı hiç uzatmadan, binance hesap kapatma nasıl yapılır rehberimize geçelim.

Adım #1: Binance web sitesine gidin

İlk olarak, hesabınızı kapatabilmek için Binance web sitesine buradan gitmeniz gerekiyor. Hesabınız üzerinde ayarlamalar yapabilmek, hesabınızı silebilmek için ilk önce oturum açmanız gerekiyor. Bunun için ise web sitesine veya Binance mobil uygulamasına giriş yapmanız gerekiyor.

Adım #2: Binance hesabınızda oturum açın

Yukarıda da söylediğimiz gibi, hesabınız üzerinde ayarlamalar yapabilmek için oturum açmanız gerekiyor. Bunun için sağ üst köşede bulunan Giriş Yap butonuna tıklayın ve hesabınızda oturum açın. Hesabınızda oturum açarken, tüm bilgileri doğru girmiş ve güvenlik adımlarının istediği bilgilere sahip olmanız gerekiyor. Aksi takdirde, birkaç yanlış girişten sonra platform bir problem olduğunu tespit ederek hesabınıza yaptırım uygulayabilir.

Adım #3: Sağ üst kısımdan profil simgesine ve ardından Güvenlik’e tıklayın

Binance hesabınızı silmek için Güvenlik ayarlarına erişim sağlamanız gerekiyor. Binance hesabınıza giriş yaptıktan sonra ana sayfa ile karşılaşacaksınız. Ana sayfanın sağ üst kısmındaki profil simgesine tıklayın ve açılan menüden Güvenlik ayarlarına gidin. Burada hesap güvenliğiniz hakkında tüm işlemleri yapabilirken, aynı zamanda Binance hesabınızı birkaç adımda devredışı bırakabilme imkanına sahipsiniz.

Adım #4: Sayfayı aşağı kaydırın ve hesap hareketlerini bulun

Güvenlik ayarlarını yapabileceğiniz sayfayı aşağı kaydırın ve hesap hareketleri ayarlarını bulun. Bulduktan sonra sağ tarafda bulunan Daha Fazla seçeneğine tıklayarak hesap hareketleri menüsünü açın. Bu menüde hesabınıza yapılan giriş işlemlerine kadar, hesabınızdaki tüm hesap hareketlerini kolaylıkla görüntüleyebilirsiniz. Bu sayede, hesabınıza yapılan şüpheli bir girişi de kolaylıkla fark edebilir, önlem alabilirsiniz.

Adım #5: Hesabı devre dışı bırak butonuna tıklayın

Bu ayarlara girdiğimizde, karşınızdaki tablonun üst kısmında hesabı devre dışı bırak seçeneğini göreceksiniz. Hesabınızı dondurmak veya silmek için atacağınız ilk adım bu butondan geçiyor. Daha sonrasında ise hesabı dondurma veya silme işlemlerini başlatıyorsunuz.

Adım #6: Hesabı devre dışı bırak veya hesabı sil seçeneğini tıklayın

Karşınıza hesabınızı dondurduktan sonra nelerin olabileceğini söyleyen bir takım uyarılar çıkacaktır. Doğru işlem yapmak için bu uyarıları mutlaka okumalısınız. Daha sonrasında aşağıda Hesabı Devre Dışı Bırak ve Hesabı Sil butonlarını göreceksiniz. Eğer hesabı devre dışı bırak seçeneğini seçerseniz, tıpkı sosyal medya uygulamalarında olduğu gibi hesabınızı geçici olarak dondurmuş olursunuz. Ama eğer Hesabı Sil derseniz, Binance hesabınız kalıcı olarak silinir.

Eğer Hesabı Sil butonu görünmüyorsa, büyük ihtimalle hesabınızda aktif yatırımınız bulunuyor demektir. Hesabınızdaki yatırımınızı boşalttığınızdan emin olmalısınız. Aksi takdirde, hesabı sil butonu aktif olmaz ve hesabınızı yalnızca dondurabilirsiniz.

Adım #7: Güvenlik adımlarını tamamlayın

İki butondan birisine bastıktan sonra, Binance sizden bazı güvenlik adımlarını isteyecektir. Bunlardan en basiti, e-posta adresiniz ve telefon numaranız oluyor. Binance, hesabınızın farklı kişiler tarafından ele geçirilmemesi için oldukça zor güvenlik adımlarına sahip. Bu nedenle hesabınızı siliyorken bile, güvenlik adımlarından geçmeniz gerekmektedir. Bu adımları tamamlayın. Eğer hesabınıza kısa bir süre önce aktivasyon yaparak giriş yaptıysanız, sizden güvenlik adımlarını istemeyecektir.

Adım #8: Hesabı silin veya dondurun

Güvenlik adımlarını da tamamladıktan sonra hesabınızı kolaylıkla silebilir veya dondurabilirsiniz. Artık Binance ile herhangi bir ilişkiniz kalmamakla birlikte, eğer hesabınızı dondurduysanız bir süre sonra tekrardan aktif edebilme imkanına sahipsiniz. Ama aynı şeyler, Binance hesabınızı sildikten sonra geçerli değil.

Binance hesabı devredışı bırakıldıktan sonra hemen aktif edilir mi?

Binance hesabınızı dondurduktan sonra tekrar aktif etmek istediğinizi varsayalım. Bu işlem, her ne kadar zor gibi görünse bile aslında oldukça kolay. Binance hesabınızı devredışı bıraktıktan birkaç saat sonra, tekrardan aktif etme hakkına sahipsiniz. Bununla birlikte, normal Binance hesabınıza giriyormuş gibi giriş bilgilerinizi girdikten sonra, hesabı aktif et butonuna basmanız yeterli. Elbette, bu butona bastıktan sonra Binance sizden bir takım güvenlik adımlarını tekrar isteyecek. Zaten bir Binance kullanıcısıysanız, güvenlik adımlarına alışkın olmanız gerekir.

Sizler için Binance hesap silme nasıl yapılır sorusunu yanıtladık. Yukarıda da söylediğimiz gibi, Binance hesabınızı kalıcı olarak silmek istiyorsanız yatırımınızı tamamiyle çekmeniz gerekiyor. Aksi takdirde, hesabınızı yalnızca dondurabilirsiniz. Binance hesabı kapatma birkaç güvenlik adımını tamamladıktan sonra oldukça kolay bir işlem diyebiliriz. Zaten bir Binance kullanıcısıysanız, yaptığınız her işlemin güvenlik adımlarıyla dolu olduğunu biliyorsunuzdur. Bu nedenle, hesap silme tarafında da güvenlik adımlarının olmasını gayet doğal karşılamalısınız. Sizler Binance kullanıyor musunuz? Binance hakkında deneyimlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.