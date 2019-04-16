Alan Detrich isimli fosil avcısı, 2013 yılında erkek kardeşi ile bulduğu ve bir süre sergilediği ve bir T-Rex yavrusuna ait olan fosilleri eBay üzerinden satışa çıkardı. 3 milyon dolar değer biçilen fosil, durumun fark edilmesi üzerine satıştan kaldırıldı.

Amatör olarak fosil avcılığı yapan Alan Detrich, bir ilke imza attı. 2013 yılında bulmuş olduğu dinozor yavrusu fosilini, 2017 yılına Kansas Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi'ne sergilenmesi için bırakan adam, fosili eBay üzerinden satışa çıkardı. 68 milyon yıllık olabileceği tespit edilen yavru T-Rex fosili için 2.95 milyon dolar (yaklaşık 17 Milyon TL) isteyen Detrich, yaşanan gelişmeler sonucunda amacına ulaşamadan bu satış ilanının listelerden kaldırılması için talepte bulundu. Fosil arama ve bulmanın fazlasıyla pahalı olduğunu belirten Detrich, fosili sergileyecek ve koruyacak olanların milyarderler olduğunu ifade ederek, milyonerlerin bu fosile yetecek kadar paralarının olmadığını savundu. Fosilin şu an bulunduğu müze tarafından yapılan açıklamalarda ise, bu durumdan haberlerinin olmadığı belirtildi.

Alan Detrich'in yaptığı bu hareket, paleontologları bir hayli kızdırmış durumda. Omurgalı Paleontolojisi Derneği yetkilileri konuyla ilgili olarak yaptıkları açıklamalarda, bunun fazlasıyla hatalı bir tutum olduğunu belirterek Detrich'in bunu tamamen reklam amaçlı yaptığını belirttiler. Uzmanlar, fosillerin takas ve satış gibi gibi durumlarının mümkün olmadığını, satıldığı ya da takas edildiği takdirde ise halkın güvenini zedeleyeceği gerekçesiyle artık fosil olarak incelenemeyeceğini belirttiler. Böylece fosil olmaktan çıkarılan kemik parçaları, bilimsel önemini de yitirmiş oldu.

Olayı bilimsel boyuttan ele alacak olursak, her fosilin kendine has özelliklerinin olduğunu belirten uzmanlar, bulunan bu fosillerin bir T-Rex yavrusuna mı ait olduğu yoksa sadece teorikte var olan Nanotyrannus isimli farklı bir dinozora ait olabileceğinin tartışmalarının henüz tamamlanmamış olduğunu belirttiler. Uzmanlar ayrıca farklı T-Rex iskeletlerinin de buna benzer sebeplerden ötürü kullanılamaz hale geldiğini ve zarar gördüğünü belirtiyorlar. 34 farklı fosil bu şekilde çalışılamayacak hale gelmiş durumda.