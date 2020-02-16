Bir Fotoğrafçı, Getty'e 1 Milyar Dolarlık Dava Açtı

Carol Highsmith isimli bir fotoğrafçı, fotoğraf lisanslama servisi Getty'e kendi fotoğraflarından ücret istediği için 1 milyar dolarlık dava açtı. Carol, Getty'nin kendisinin fotoğraflarını kanunsuz bir şekilde lisanladığını söyledi.

Carol Highsmith isimli bir fotoğrafçı, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir ucundan diğerine giderek sürekli fotoğraflar çekiyordu. Carol, yaptığı tüm çalışmaları Library of Congress’e bağışlıyordu. Carol’un “The Carol M. Highsmith Archive” isimli arşivi, 100.000’den fazla fotoğrafı bulunduruyordu. Bu fotoğrafların hepsi Library of Congress’in internet sitesinden ücretsiz olarak edinilebiliyor.

Geçtiğimiz aralık ayındaysa Carol, fotoğrafları lisanslayan servislerden birisi olan Getty Images’dan tehdit edici bir yazı aldı. Getty Images, Carol’u kendi fotoğraflarından birisini çevrimiçi olarak paylaştığı için “lisans ihlali” yapmakla suçluyordu. Şirket, Carol ile uzlaşmak için 120 dolarlık ücret talep etmişti.

Carol Highsmith hemen yasal yola başvurdu:

Elbette bunun üzerine Carol, New York federal mahkemesinde Getty’e karşı bir dava açtı. Carol, ajansa 18.755 fotoğrafı için kanunsuz bir şekilde hak talep etmesi ve 1 milyar dolarlık zarara uğratması suçlarını yönlendirdi. Carol’ın açtığı davada Alamy isimli başka bir lisans ajansı daha bulunuyordu.

Carol’a göre ne Alamy, ne Getty, ne de başka bir lisans firması, Carol’ın fotoğraflarını lisanslamak için herhangi bir hakka sahip değildi. Öte yandan Getty, Highsmith’in bu fotoğrafların yaratıcısı rolünde olmadığını ve fotoğraflar üzerinde herhangi bir telif hakkının bulunmadığını savundu.

Getty, bu olayda haklı taraf olduğunu iddia ederek bir açıklama dahi yaptı. Şirket, onlara karşı açılan davanın “yanlış anlamaya dayalı” olduğunu belirtti. Aynı açıklamada şirketin kendisini “güçlü bir şekilde savunacağı” da belirtildi. Alamy tarafındansa “Bu olaya bakıyoruz ve şu an bir açıklamamız yok.” şeklinde ufak bir açıklama geldi.

İşin en garip yanlarından birisi, Carol’ın ücretsiz olarak sunduğu fotoğrafların Getty tarafından lisanslanmasıyla birlikte bu fotoğrafların da ücret verilerek kullanılmasıydı. Üstelik The Times gibi birçok büyük basın kuruluşu, Carol’un ücretsiz sunduğu fotoğrafları Getty atıfıyla kullanmıştı.