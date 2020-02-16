10 Soru ile Doğru İşte Çalışıp Çalışmadığınızı Öğrenin

İş hayatımızda, kariyerimizde hedeflediğimiz başarılara ulaşmak herkesin hayalidir. Ancak bu hayale ya da hedeflere ulaşmak için öncelikle kendimiz için doğru olan işte çalışıyor olmamız gerekiyor. Peki, doğru işte çalıştığımızı nasıl anlayabiliriz?

İyi bir kariyer, birçoğumuz için hayatımızda ulaşmak istediğimiz noktalardan bir tanesi konumunda bulunuyor. Kariyer hayatımızda koyduğumuz hedefleri başarabilmek için ise “gerçekten kendim için uygun bir işte mi çalışıyorum” sorusunun sorulması gerekiyor.

Peki, doğru işte çalışıp çalışmadığınızı nasıl anlayabilirsiniz? Forbes’tan Laura Garnett, bunun anlaşılabilmesi için cevaplanması gereken 10 soru olduğunu dile getiriyor. İşte Garnett’e göre doğru işte olup olmadığınızı anlayabilmeniz için sormanız gereken 10 soru:

Doğru işte misiniz?

Yapıcı eleştiriler aldığınızda, sizin için doğru hissettirmeyen yetenekler üzerinde çalışmanız gerekiyor mu? Örneğin patronunuzun ya da üstünüzün, sizin yetenekleriniz dışında olan ya da yapmaya hiç istekli olmadığınız görevler vermesi.

Aynı pozisyonda çalıştığınız, sürekli övgüler ve promosyonlar alan iş arkadaşınızın yetenekleri sizinkinden çok farklı mı?

Ne kadar çok çalışırsanız çalışın, takımınızın ya da yöneticinizin sizden beklentilerini karşılayamayacakmışsınız gibi hissettiğiniz için endişe, güvensizlik gibi hislere kapılıyor musunuz?

Şu an çalıştığınız şirkette ya da çalıştığınız pozisyonda en gözde çalışan olmak imkânsızmış gibi geliyor mu?

İşteyken sıkılıyor musunuz?

Yöneticinizin ya da çalışma arkadaşlarınızın sizin anlamadığını düşünüyor musunuz?

Nedenini anlamadığınız bir şekilde, işteyken “kafanızın başka yerde” olduğunu hissediyor musunuz?

Şu an çalıştığınız şirketinizde kalmanızın sebebi işinizi güvence altına almak mı?

Yeni bir iş aramak, şu an çalıştığınız işinizdeki günlük görevlerinizden daha korkutucu geliyor mu?

İşte “sıradan” hissetmenin kulağa geldiği kadar iyi olup olmadığını düşünüyor musunuz?

Laura Garnett’e göre yukarıdaki bu 10 sorudan dört ya da daha fazlasına evet cevabı verdiyseniz şu anki işiniz sizin için doğru iş değil. Birçok kişi de bununla benzer bir durumu yaşıyor. Sorunları düzeltmek için ise ufak değişiklikler yapmaya çalışabilirsiniz. Farklı bir iş aramaya geçme aşaması ise şu anki işinizi daha iyi hale getirme çabalarınızın karşılıksız çıkması sonrasında geliyor.