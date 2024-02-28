Epic Games'e sızdıklarını iddia eden hackerlar, ellerinde kaynak kodları ve ödeme bilgilerinin de dahil olduğu 200 GB'lık veri olduğunu öne sürmüştü. Epic, konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Firmaların sık sık siber saldırılara hedef olduklarını görüyoruz. Son yıllarda özellikle fidye saldırısı olarak adlandırılan saldırılar çok sayıda firmanın canını yakıyor. Şimdi de Epic Games'e ait olduğu belirtilen 189 GB'lık verinin sızdırıldığı iddia edildi. Bu veriler arasında kullanıcı bilgileri, kaynak kodları, ödeme bilgileri, isimler gibi veriler yer alıyor.

Cyber Daily'nin haberine göre, Mogilevich adlı korsan grubu, darknet sitelerinde yaptıkları açıklama ile Fortnite ve Epic Games Store'dan büyük bir sızıntı gerçekleştirdiklerini duyurdu. "Epic Games'in sunucularına sessiz bir saldırı gerçekleştirdik." diyen korsanlar, ellerindeki veriler arasında e-posta adresleri, şifreler, tam isimler, ödeme bilgileri, kaynak kodu ve başka pek çok bilginin yer aldığını öne sürdü. İddialar sosyal medyada gündem olurken Epic'ten ilk açıklama geldi.

GÜNCELLEME: Epic Games, konuyu araştırdığını ancak verilerin çalındığına dair bir kanıta ulaşamadığını duyurdu

Hack olayının ortaya çıkmasından birkaç saat sonra Epic Games'ten ilk açıklama geldi. Şirket, oyun medyasından haber sitelerine gönderdiği açıklamada, grubun iddialarını araştırdıklarını ancak şu ana kadar doğru olduğuna dair bir kanıta ulaşamadıklarını aktardı. Yani saldırının gerçek olmama ihtimali de var.

Korsanlar ödeme beklediği söyleniyordu

Epic Games saldırısı sonrasında korsan grubu, verilerin Epic Games'e satılık olduğunu söylemişti. Öte yandan sızdırılan verilerin gerçekliğine dair herhangi bir paylaşım yapılmamıştı. Epic'e 4 Mart'a kadar mühlet veren saldırganların, bu tarihten sonra verilerle ne yapacağı da şu anda bilinmiyor.

Görece yeni bir saldırgan ekibi olan Moglievich, daha önce de Nissan'ın yan kollarından Infiniti USA'i hacklemişti. Epic Games ekibin dördüncü hedefi oldu. Epic Games tarafı ise henüz konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadı. Bakalım bu sürecin sonunda Epic Games nasıl bir adım atacak ve sızıntı gerçekse, ödeme yapılmaması durumunda hackerlar nasıl bir yol izleyecek.