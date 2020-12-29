Bir Kadın, Facebook'taki Aşı Karşıtı Grubu Zekice Trolledi

Koronavirüs aşısının bulunmasıyla birlikte hiçbir bilimsel veri göstermeden aşının zararlı olduğunun düşünen insanların sayısı bir hayli artmaya başladı. Aşı karşıtı olarak adlandırılan bu insanlar, özellikle sosyal medyada yanlış bilgilerin yayılmasına, aşıyla alakalı negatif yönde bir algı oluşmasına sebebiyet verebiliyor.
Sosyal medyada aşı ile ilgili o kadar çok iddia ve spekülasyonlar dönüyor ki, insanlar doğru yanlış demeden birbirleriyle paylaştıkları her şeyin doğruluğuna çok kolay bir şekilde inanabiliyor. ABD’de yaşayan Deb adlı bir Facebook kullanıcısı, aşı karşıtı insanların zayıf yönlerini yakalayarak son derece zeki bir trolle imza atmış oldu. Deb, insanları Pfizer aşısını olduğuna ikna ettikten sonra, son derece komik bir açıklamayla aşıyla ilgili neler yaşadığını anlattı.
Pfizer aşısı olduğunu dile getirerek gruptakilerin dikkatini çekti
Guardians adlı bir derginin paylaştığı verilere göre, Facebook’ta aşı karşıtı yapılan paylaşımların sayısı son dönemde neredeyse üç kat arttı. Dev sosyal medya platformunda, kapalı olarak aşı karşıtı gruplar kurulmaya başlandı ve insanlar bu gruplarda birbirlerini aşı olmamaya ikna etmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorlar.
Deb Deblinger adlı bir kadın, insanların hiç bir bilimsel veriye bakmadan kazanmış oldukları aşı karşıtı görüşe komik bir müdahelede bulundu. Facebook’ta “aşı ifşa” adlı bir gruba üye olan Deblinger, bu gruba; "Pfizer aşısı oldum ve deneyimlerimi sizinle paylaşmak istiyorum” diyerek bir paylaşımda bulundu
Deblinger’ın gruba ilk yazdığımı mesaj tam haliyle şu şekildeydi; “Merhaba, Pfizer aşısının deney sürecinde gönüllü olduğum için bu gruba katılmak istedim. Son derece korkunç bir deneyim yaşadım. Hikayemi sizlerle de paylaşmak istiyorum, herhangi bir sorunuz olursa seve seve cevaplarım.”
Deblinger’a cevap elbette gecikmedi. Lauren adlı başka bir kullanıcı; “Lütfen bize neler yaşadığını anlat” ifadelerinde bulundu. Deblinger’in oltasına bir balık takılmıştı ve kadın uzunca bir mesaj yazmaya başladı.
Lauren’a verilen cevapta şu ifadeler yer alıyordu; "Denemelere gittiğim zaman arabamı park edecek hiçbir yer yoktu. En sonunda bir park yeri buldum ama arabadan inince anahtarları aracın içerisinde unuttuğumu fark ettim. Kapıyı açabilmek için bir oto tamircisi aradım ve saatlerce gelmelerini bekledim. Ayakta dikilip beklerken yanımdan bir adam geçti ve sanki bana dilenciymişim gibi bir bakış attı. Sonunda tamirci geldi ve kapıların en başından beri kilitli olmadığını anladık. Sırf bir kilit yüzünden aşı denemelerine 1 saat geç kaldım ve bu yüzden aşı olan en son kişilerden birisi oldum. Neyse ki aşıyı oldum ve şu anda Covid-19’a yakalanma şansım son derece düşük. Ama arabayla yaşadığım sorun, bugüne kadar yaşadığım en büyük problemdi.”