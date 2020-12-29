Bir Kadın, Facebook'taki Aşı Karşıtı Grubu Zekice Trolledi

Deb Deblinger adlı bir kadın, Facebook'ta bulunan aşı karşıtı bir grubu zekice ve son derece komik bir şekilde trolledi. Pfizer aşısı olduğunu ve kötü olaylarlar yaşadığını dile getiren Deb, hikayesini gruptakilerle paylaşarak aşı karşıtı insanları ters köşe yaptı.

Koronavirüs aşısının bulunmasıyla birlikte hiçbir bilimsel veri göstermeden aşının zararlı olduğunun düşünen insanların sayısı bir hayli artmaya başladı. Aşı karşıtı olarak adlandırılan bu insanlar, özellikle sosyal medyada yanlış bilgilerin yayılmasına, aşıyla alakalı negatif yönde bir algı oluşmasına sebebiyet verebiliyor.

Sosyal medyada aşı ile ilgili o kadar çok iddia ve spekülasyonlar dönüyor ki, insanlar doğru yanlış demeden birbirleriyle paylaştıkları her şeyin doğruluğuna çok kolay bir şekilde inanabiliyor. ABD’de yaşayan Deb adlı bir Facebook kullanıcısı, aşı karşıtı insanların zayıf yönlerini yakalayarak son derece zeki bir trolle imza atmış oldu. Deb, insanları Pfizer aşısını olduğuna ikna ettikten sonra, son derece komik bir açıklamayla aşıyla ilgili neler yaşadığını anlattı.

Pfizer aşısı olduğunu dile getirerek gruptakilerin dikkatini çekti

Guardians adlı bir derginin paylaştığı verilere göre, Facebook’ta aşı karşıtı yapılan paylaşımların sayısı son dönemde neredeyse üç kat arttı. Dev sosyal medya platformunda, kapalı olarak aşı karşıtı gruplar kurulmaya başlandı ve insanlar bu gruplarda birbirlerini aşı olmamaya ikna etmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorlar.

Deb Deblinger adlı bir kadın, insanların hiç bir bilimsel veriye bakmadan kazanmış oldukları aşı karşıtı görüşe komik bir müdahelede bulundu. Facebook’ta “aşı ifşa” adlı bir gruba üye olan Deblinger, bu gruba; "Pfizer aşısı oldum ve deneyimlerimi sizinle paylaşmak istiyorum” diyerek bir paylaşımda bulundu

Deblinger’ın gruba ilk yazdığımı mesaj tam haliyle şu şekildeydi; “Merhaba, Pfizer aşısının deney sürecinde gönüllü olduğum için bu gruba katılmak istedim. Son derece korkunç bir deneyim yaşadım. Hikayemi sizlerle de paylaşmak istiyorum, herhangi bir sorunuz olursa seve seve cevaplarım.”

Deblinger’a cevap elbette gecikmedi. Lauren adlı başka bir kullanıcı; “Lütfen bize neler yaşadığını anlat” ifadelerinde bulundu. Deblinger’in oltasına bir balık takılmıştı ve kadın uzunca bir mesaj yazmaya başladı.