Oyuncu arkadaşı Cassie Randolph'u taciz ettiği ve tehdit mesajları gönderdiği iddiaları dolaşan Colton Underwood'un Netflix için bir proje üzerinde çalıştığının ortaya çıkmasının ardından projenin iptali için kampanya başlatılmış durumda. Change.org'da başlatılan kampanyaya şu ana kadar 20 bin kişi katılmış durumda.

Dünyanın en büyük çevrimiçi dizi ve film yayın platformu olan Netflix, yeni bir tartışmanın ortasında kalmış durumda. Eski bir NFL (ABD Ulusal Amerikan Futbolu Ligi) oyuncusu olan Colton Underwood'un Netflix için bir reality şov çekeceğinin açıklanmasının ardından Underwood'u "tacizcilik" ile suçlayan bir grup insan, projenin iptali için Change.org'da kampanya başlattı.

Colton Underwood'un dahil olduğu son reality şov olan The Bachelor'da Cassie Randolph'u taciz ve tehdit ettiği iddialarını hatırlatan Change.org kampanyası, Underwood'un yaptıklarının karşılığının bir bir Netflix yapımı olmaması gerektiğini ve yayın platformunun söz konusu projeyi iptal etmesi gerektiğini ifade ediyorlar.

Söz konusu kampanyanın açıklamasında, "Colton, Cassie Randolph’u gizlice takip etti, aracına takip cihazı yerleştirdi ve hem ona hem de arkadaşlarına tehdit mesajları gönderdi. Evinin önünde durup onu gözetledi. Cassie, Colton’un saldırıları ve baskılarının bir kurbanı" ifadeleri kullanılırken; kampanyaya şu ana kadar 20 binden fazla insan destek vermiş durumda.