Oyuncuların kullanım amaçları ve beklentileri doğrultusunda en iyi oyuncu klavyeleri değişiklik göstermektedir. Bu nedenle, herkesin ihtiyaçlarını karşılayabilecek çeşitli fiyat aralıklarında klavyeleri araştırdık. Eğer bir klavyeye ihtiyacınız var ve hangisini seçeceğinize karar veremiyorsanız, oyuncu klavyesi önerileri içeriğimize göz atabilirsiniz.

Oyun deneyiminizi etkileyen en önemli faktörlerden biri kuşkusuz klavyenizdir. Bu yüzden "Hangi klavye markası en iyisidir?" sorusu sıklıkla sorulur. Bu konuda bir araştırma yaptık ve Logitech, SteelSeries, Corsair gibi lider markaların bulunduğu bir liste oluşturduk.

Her bütçeye uygun, her türlü ihtiyaca cevap verebilecek bu klavyeler, oyun deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyabilir. Hangi klavyeyi seçeceğiniz konusunda kararsızsanız, en iyi oyuncu klavyeleri önerilerimizi aşağıdan inceleyebilirsiniz.

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SteelSeries Apex 7

Oyun tutkunları için tasarlanmış en iyi oyuncu klavyelerinden olan SteelSeries Apex 7 şık tasarımı ve üstün performansı ile kullanıcıların ilk tercihlerinden. Dayanıklı mekanik tuşları sayesinde uzun yıllar boyunca kullanabileceğiniz bu klavye makro kaydetmeye de olanak sağlıyor.

OLED dahili ekran

Ayarlanabilir Yükseklik

Tıklanabilir metal tekerlekli tuş

Klavye oyuncu profili

Seri 5000 uçak sınıfı aliminyum gövde

Manyetik Tak-Çıkar bilek destekliği

50 milyon tuş ömrü

''Ürün çok kaliteli malzemeden yapılmış renk rgb görüntüsü süper led ekranı mükemmel olmuş oyunlarda cpu,gpu,ram vs kullanımları görebiliyorsunuz.''

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Steelseries Apex 3

Oldukça düşük bir ses seviyesine sahip olan Steelseries Apex 3 en çok tercih edilenler arasında. Fiyatına göre oldukça fazla performans alabileceğiniz bu ürün kullanışlı tasarımı ve uzun ömürlü yapısıyla kullanıcıların oyun performansını daha da artıracak seviyede.

Sıvı dökülmelerine karşı IP32 koruması

Tıklanabilir öetal tekerlekli tuş

Ayarlanabilir yükseklik

Özelleştirilebilir 10 bölgeli RGB aydınlatma

20 milyondan tuş ömrü

Sessiz oyuncu anahtarları

Tak-çıkar manyetik bilek desteği

Özelleştirilmiş multimedya tuşları

''Malzeme kalitesi mükemmel, çok sessiz ve tok bir basımı var. Kol dayama kısmı da ayrı bir hava katmış klavye ye.Özellikle sesi açma kapamaya yarayan aşağı yukarı oynayan tuş çok kullanışlı.''

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HyperX Alloy Core

Kendi tarzınıza göre ayarlayıp bambaşka bir oyun atmosferi yaşayabileceğiniz bölgesel aydınlatmaya sahip HyperX Alloy Core, sizi rahatsız etmeyecek sessiz ve yumuşak tuş takımına sahip. Tasarımı ile oldukça şık duran bu ürün ihtiyacınız olan birçok özelliği de bünyesinde barındırıyor.

5 bölgeli 6 aydınlatma modu

Mekanik hisli tuşlar

Ayarlanabilir yükseklik

120 ml’ye kadar sıvı dökülmesine dayanıklı

Multimedya tuş takımı

Sessiz ve tepkisel membran tuşlar

Tuş kilidi

Anti-ghosting

''Ürün çok kaliteli ve güzel tuşlar yumuşacık resmen. Gece görüntüsü harika.''

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Corsair K55 Rgb Pro

Toz ve sıvı dökülmelerine karşı oldukça korumalı ve 6 adet makro tuşu ile sizi rakiplerinizin önüne geçirecek Corsair K55 Rgb Pro Corsair, iCUE yazılımı sayesinde istediğiniz renk düzenini tasarlamanıza olanak sağlar. Eğer ki önceliğiniz bir membran klavye almaksa bu ürün tam size göre.

5 bölgeli RGB aydınlatma

Ayarlanabilir yükseklik

Multimedia tuşları

Membran klavye

IP42 koruması

Çıkarılabilir bilek desteği

''Ürünü 2 haftadır kullanıyorum hissiyatı güzel kullanımı kolay ve iyi, tuşlara tek tek farklı renk atanabiliyor bu özellik çok iyi.''

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Monster Pusat K3 Pro

Anti-gosting özelliğine sahip mekanik anahtarlar sayesinde bilgisayırınıza en hızlı şekilde veri gönderen Monster Pusat K3 Pro, uzun yıllar kullanabileceğiniz oyuncu klavyeleri arasında yerini almakta. 4 farklı oyuncu modu ve makro atayabileceğiniz tuşlarıyla kullanıcları memnun edecek bir ürün.

Mıknatıslı bilek desteği

Klavye Makro Desteği

Ses Tekerleği

50 milyon tıklama ömrü

Multimedya Tuşları

Bilek desteği

Alüminyum Gövde

50 milyon tuş ömrü

''Tuş hassasiyeti, konfor, ses çok çok üstün bir cihaz. Harbi Pro klavye. 5 tane de makro tuşu daha ne olsun.''

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MSI Vigor GK30

Yazılım yüklemeye gerek olmadan özel tuşlar sayesinde hızını, yönünü ve modunu ayarlayabileceğiniz aydınlatma sistemine sahip olan MSI Vigor GK30, yükseltilmiş tuş takımı sayesinde daha dayanıklı olup, uzun süreli kullanım imkanı sağlıyor. Sağlam tabanı sayesinde yere yapışarak oyun sırasında istenmeyen olumsuzlardan sizi korur.

6 bölgede bağımsız olarak aydınlatma

12 milyon tuş ömrü

Mekanik Hisli Tuşlar

Ayarlanabilir Yükseklik

Multimedya Tuşları

Dragon Center Desteği

Oyun Modu

Sıvı Dökülmesine Dirençli

''Msi kalitesi. Biraz ağır hissiyatlı. Biraz tuş sesi mevcut. Aydınlatma benim için yeterli. Msi center uygulaması üzerinden senkron bir şekilde tüm parçalar uyumlu yanıyor. Klavye üzerinde ki fonksiyon tuşlarıyla da birçok farklı modlar da açılabiliyor.''

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Gamepower Overlord

15'den fazla renk aydınlatması ve 88 tuş takımı ile titizlikle tasarlanmış mekanik bir klavye olan Gamepower Overlord, hem oyun oynamak için hem de günlük kullanım için ideal bir ürün olarak karşımıza çıkıyor.

50 milyon tuş ömrü

Metal gövde

Ayarlanabilir yükseklik

Double injection tuş takımı

Güçlendirilmiş tuşlar

Kaymaz kauçuk ayaklar

Anti-Ghosting

Oyun Modu

''Ürünü çok beğendim fiyatına göre çok çok iyi.Tasarımı sade led ışıklarının seviyeside gayet yeterli kalitesiz bir aydınlatması yok.Ucuz klavye hissiyatı asla vermiyor.Benim gibi kasası masada olup alanı daralanlar için kesinlikle tavsiyemdir.Bu fiyata daha iyisi yok.''

Ürünü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Razer Ornata V3

Yeni ultra ince tasarımı, sessiz ve dayanıklı tuş takımı ile donatılmış olan Razer Ornata V3, oyun performansınızı üst seviyeye çıkaracak bir klavye. Uzun saatler boyu kullanım sonucunda yorgunluk hissi yaşamayacağınız bu ürün, manyetik yumuşak dokunuşlu bilek desteği ile konforunuza konfor katacak.

Klavye Makro Desteği

Mekanik hisli tuşlar

80 milyon tuş ömrü

Razer Synapse (Özelleştirme Yazılımı)

Ayarlanabilir yükseklik

Tak-çıkar bilek desteği

Özel oyun modu

Sıvı dökülmesine dirençli

Multimedya Tuşları

Uzun çmürlü UV tuş baskısı

''Ürün genel olarak hosuma gitti ışıklandırması iyi gündüzleri bile fark edebiliyorsunuz zaten ışıklandırması fazla gelirse parlaklık ayarı da yapabiliyorsunuz basma hissiyatı tam benim istediğim gibi memnun kaldım :)''

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Rampage Titan K9

Sade tasarımı ve farklı renk tonlamalarıyla, ister oyun ister günlük işlerinizde kullanabileceğiniz Rampage Titan K9 bütçe dostu bir ürün. Bu fiyat aralığında en çok tercih edilen model olan bu oyuncu klavyesi, tepki süresinin başarılı olması sebebiyle oynadığınız oyunlardan yüksek performans almanıza yardımcı olur.

Mekanik hisli tuşlar

Multimedya tuşları

Klavye aydınlatması

''Gerçekten basımı ve tuşlar beklediğimden daha kaliteli, bu fiyata kaçmaz.''

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