Bir YouTuber, RTX 3090 ile 8K Çözünürlükte Çalıştırdı

Bir YouTuber, popüler oyunları NVIDIA'nın özellikleriyle göz dolduran yeni ekran kartı RTX 3090 ile 8K çözünürlükte çalıştırdı. Crysis 3, The Witcher 3, Horizon Zero Dawn ve Final Fantasy XV oyunlarının hepsi 8K / 30 FPS'de çalıştı.

YouTuber kanalı 'Bang4BuckPC Gamer', NVIDIA'nın geçtiğimiz aylarda tanıtılan yeni amiral gemisi ekran kartı GeForce RTX 3090'da bazı oyunları 8K çözünürlükte çalıştırdığı videolar paylaştı. YouTuber'ın 8K çözünürlükte test ettiği Crysis 3, The Witcher 3, Horizon Zero Dawn ve Final Fantasy XV oyunlarının hepsi 30 FPS'de stabil bir şekilde çalıştı.

RTX serisinin en güçlü ve en pahalı modeli olan GeForce RTX 3090, sahip olduğu özelliklerle göz dolduruyor. Ampere mimari, DLSS yapay zekâ hızlandırması, 24 GB Micron GDDR6X bellek ve 8K görüntü desteği bu özelliklerden yalnızca birkaçı. Dilerseniz gelin şimdi kâğıt üzerinde özellikleri böyle olan kartın gerçek 8K oyun testlerinde nasıl sonuçlar verdiğine daha yakından göz atalım.

Horizon Zero Dawn

Horizon Zero Dawn için YouTuber, 'Yüksek' ve 'Ultra' görüntü ayarlarının bir karışımını kullandı. İşlemci olarak hız aşırtma yapılmış Ryzen 3950X'in kullanıldığı bu testte kare hızı zaman zaman 27'ye kadar düşse de oyunun büyük bir bölümünde sabit 30 FPS alındığını söyleyebiliriz.

Final Fantasy XV

Final Fantasy XV'e gelecek olursak YouTuber, bu oyun için DLSS kullandı ve NVIDIA VXAO'yu devre dışı bıraktı. Diğer tüm seçenekler ise etkinleştirildi. Bu ayarlarda oyun, NVIDIA GeForce RTX 3090 ile 35-40 FPS arasında çalıştı.

The Witcher 3

NVIDIA GeForce RTX 3090, 'Ultra' ayarlarda The Witcher 3'ü 8K / 35 FPS'de çalıştırabildi. Oyunun büyük bir bölümünde kare hızı yaklaşık 40 FPS'ti ve gerçekten etkileyici sonuçlar elde edildi.

Crysis 3

Son olarak Crysis 3, GeForce RTX 3090 ile 'Yüksek' ayarlarda 8K / 40+ FPS'de çalıştı.