Bir Zamanlar Yaşadığına İnanamayacağınız 11 Hayvan

Gezegenimiz oluşmaya başladığından beri, hala keşfedilmemişler de olmak üzere milyonlarca canlı yaşamıştır. Bu canlılardan her biri, birbirinden farklı özelliğe sahiptir ve kimileri ise tuhaf görünümleriyle adeta fantastik filmlerden fırlamış gibidir. Pekala, bir zamanlar yaşadığına inanmakta zorluk yaşayacağınız hayvanlardan bazıları nelerdir?

Bilim insanları, dünya üzerinde milyonlarca canlı keşfedilmiş olmasına rağmen bunun çok küçük bir oran olduğunu ve hala keşfedilmeyi bekleyen milyonlarca daha canlı olduğunu söylüyorlar. Her ne kadar insanlar genelde, dünyanın tüm düzeninin kendilerine ait olduğunu düşünse de aslında bizimle beraber yaşayan milyonlarca canlıyı düşününce, insanlar oldukça azınlık kalıyor.

Okulda öğrendiğimiz basit bir bilgiye dayanarak canlılar alemi beş aleme ayrılır. Fakat biraz sonra içerikte görüleceği üzere bazı canlılar herhangi bir sınıfa dahi emin şekilde dahil edilemeyecek kadar tuhaf görünümlere ve özelliklere sahip.

İşte, geçmişte yaşadığına şaşıracağınız, kimi zaman da iyi ki nesli tükenmiş diye düşünebilceğiniz hayvanları içeriğimizde derledik.

Fantastik filmlerden fırlamış gibi duran ve yaşadığına bile inanamayacağız ilginç hayvanlar:

Titanoboa

Gliptodon

Helikoprion

Archelon

Dunkleosteus

Opabinya

Kuetzalkoatlus

Halüsijenya

Mosazor

Entelodon

Arkeopteriks

Anakondadan bile daha büyük: Titanoboa

Ürkütücü boyutuyla dünyanın en büyük yılanı olan Anakonda yılanından bile daha büyük olan soyu tükenmiş bir yılan var: Titanoboa. Güney Amerika’nın balta girmemiş ormanlarında 58 milyon yıl önce yaşamış bu dev yılan, 14 metre uzunluğuna ve 1 ton ağırlığına erişebiliyormuş.

Bu kadar korkutucu görüntüsünden beklendiği üzere zehirli olduğu düşünülen Titanoboalar, zehirli değiller ama avlarına karşı, cüsseleri sayesinde avını sararak uygulayabildikleri basınç çok daha öldürücü. Öyle ki bilim insanları bir Titanoboanın, çelik köprünün altında ezilmeye benzer bir basınç uygulayabildiklerini açıklamışlardır.

Komik görüntüsüyle kaplumbağaya benzeyen canlı: Gliptodon

Zırhlı ve kocaman olan bir kaplumbağaya benzeyen Gliptodonların soyu yaklaşık 10.000 yıl önce tükenmiştir. Komik görüntüsüyle de dikkat çeken Gliptodonlar, 3.5 metre boyuna ve 2 ton ağırlığına ulaşabildikleri keşfedilmiştir.

En dikkat çeken özellikleri kabukları ve kuyruklarının yapısıdır. Her bir Gliptodonun kabuğu ve kuyruğu, aynı parmak izi gibi kendine özgü zırha benzeyen bir desene sahiptir.

Başka hiçbir canlıda görülmeyen diş yapısı: Helikoprion

Dinozorlardan bile önce yaşamış ve soyu tükenmiş bir köpek balığı türü var: Helikoprion. Helikoprionların en dikkat çekici özelliği, adının da anlamı olan ve spiral bir testereye benzeyen dişleri. 280 milyon yıl önce yaşamış olan bu köpek balığı türlerinin vücudu çok tanıdık gelse de sarmal diş yapısı başka hiçbir türde canlıya benzememektedir. Görüntüsünden sanıldığı üzere sarmaldaki her çıkıntı ayrı bir diş değil, aksine yekpare bir haldedir. Yani hepsi sarmalın bir uzantısıdır.

Helikoprionun diş fosilleri ilk bulunuduğunda ne olduğu anlaşılamadı ve ammonit denilen kafadan bacaklı sarmal yapılı canlı olduğu düşünüldü. Fakat sonrasında bu sarmal yapının üzerindeki çıkıntılar fark edilerek bu canlıya, Yunanca sarmal ve testere anlamına gelen Helikoprion adı verildi.

Deniz kaplumbağalarının en büyüğü: Archelon

Deniz kaplumbağalarının en büyük cinsi olan nesli tükenmiş Archelonlar, bir insanın 2 katı büyüklüğüne erişebildiği için devasa bir görünüme sahiptir. 66 ile 100 milyon öncesine kadar yaşadığı düşünülen Archelonlar tipik olarak bir deniz kaplumbağasına benzese de özellikle ön ayakları oldukça güçlüdür.

Zırhlı görünümüyle dikkat çeken bir canlı: Dunkleosteus

Dunkleosteuslar 358 milyon yıl önce yaşadığı düşünülen, zırhlı bir yapıya sahip tuhaf görünümlü bir balıktır. Boyu 10 metreye, ağırlığı ise ortalama 3 arabaya eşdeğer olabilecek şekide 4 ton ağırlığına ulaşabilir. Dunkleosteusların en dikkat çekici özellikleri ise çene yapılarıdır. Güçlü bir özelliği olan çene yapısı haricinde, zannedilebileceğinin aksine hızları büyük cins bir balığa nispeten yavaştır fakat oldukça iyi yüzücüdürler. Kuzey Amerika, Fas, Belçika gibi yerlerde fosilleri bulunan Dunkleosteuslar, ayrıca günümüzdeki bazı modern köpek balıklarında da görülen yumurta dölleme olayını gerçekleştirebilen ilk türler arasında olabilir.

Beş göz, iki ağız, bir hortum ve bir canlı: Opabinya

Listedeki en tuhaf görünümlü canlılardan biri olan Opabinyalar, nesli tükenmiş bir eklembacaklıdır. En son 487 milyon yıl önce yaşadığı düşünülen bu canlılar, ortalama 6 santimetrelik boyuyla oldukça küçük ve hatta sevimli bir görünüme sahiptir. Yelpaze gibi kuyruğu ve parçalı gövdesi haricinde beş göz, iki ağız ve hortum gibi alışılmadık özellikleri vardı.

En büyük uçan hayvanlardan birisi: Kuetzalkoatlus

Bilinen en büyük uçan hayvanlardan biri olan Kuetzalkoatluslar, alışılmadık derecede uzun boyunlu bir canlıdır. Adı, Orta Amerika'nın yerel halklarının efsanelerinde bahsedilen 'tüylü yılan' adından gelmiştir. Kuzey Amerika'da fosilleri bulunmuştur. Ayrıca en az boyunun uzunluğu kadar şaşırtıcı olan uzun bir gagası vardır. Gagası, oldukça sivri ve uzundur bu da avlarını çiğnemeden yutabilmesine olanak sağlar çünkü dişleri yoktur.

Fantastik görünümüyle deniz kurtçuğu benzeri: Halüsijenya

Yaklaşık 3 santimetre boyu ve en az 9 çift ayak sayısıyla fantastik bir görünüme sahip canlı: Halüsijenya. Halüsijenyalar, kısaca tanımlamak gerekirse deniz kurtçuğudur. En dikkat çekici özelliği, vücudunun üst kısımlarında uzun iğneye benzer sivri yapılar olmasıdır. Evrimsel süreçteki en tuhaf görünümlerden birine sahip olmasından kaynaklı tam olarak hangi tür canlı olduğu konusunda da kararsızlıklar vardır. Ayrıca fosillerinin genelde süngerler üstünde bulunmasından dolayı da süngerler ile beslendiği düşünülmüktedir.

Timsah ve köpek balığı melezi gibi: Mosazor

Dünyanın dört bir yanında gezinen etobur bir canlı: Mosazor. Bu canlıların ilk fosilleri, Hollanda, Belçika, Fransa sınırları içinde olan Maas adında bir nehirde bulunduğu için de, anlamı Maas Nehri kertenkelesi olan Mosazor verilmiştir. Timsah benzeri kafası ve uzun yüzgeçli kuyruğuyla oldukça korkutucu ama bir o kadar da fantastik bir görünüme sahiptir. Vücudunun altındaki dört uzvu da, yüzebilmesini oldukça kolaylaştıracak şekilde küreğe benziyor. Dinozor ve timsah karışımı gibi bir görünüme sahip olan Mosazorlar, su altında yaşamalarına rağmen suyun yüzeyine en yakın yerlerde bulunarak tıpkı balinalar gibi hava solumuştur.

'Cehennem domuzu' adını hak eden bir hayvan: Entelodon

Cehennem domuzu, terminatör domuz gibi korkutucu adlara sahip, görünümüyle de bu adlandırılmalarının hakkını veren nesli tükenmiş hayvanlar olan Entelodonlar, bugüne kadar keşfedilen hayvanlar içerisinde, saldırganlık seviyesi en yüksek canlılardan biri olduğu düşünülüyor. Uzun, geniş bir başı, dikkat çekici çıkıklıkta elmacık kemikleri ve kısa ama sağlam bir boynu vardır. Görüntüsü domuza benzemesine rağmen, araştırmalara göre daha çok balinalar ve su aygırları ile yakın akraba olduğu tahmin ediliyor.

Bilinen en eski kuşlardan biri: Arkeopteriks

Uçamayan tüylü dinozorlar ve modern kuşlar arasında geçişin en büyük göstergelerinden biri bu canlı bilinen en eski kuşlardan biridir. Yaklaşık 150 milyon yıl önce Almanya'nın güneyinde yaşadığı düşünülmüştür. Fantastik bir görünüme sahiptir ve ayrıca küçük bir vücudu ve vücuduna oranla geniş kanatları vardır.