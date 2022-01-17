Migros, Rekabet Kurumu'nun kendilerine kestiği 517,6 milyon TL'lik ceza tebliğinin ellerine ulaştığını ve ceza ödemeyi kabul ettiğini açıkladı. KAP'a yapılan açıklamaya göre borç 30 gün içerisinde ödenecek ve yüzde 25'lik indirimden faydalanılacak.

Türkiye'de bir süredir konuştuğumuz meselelerin başında zincir marketler geliyor. Bazı siyasilerin ifadelerine göre Türkiye'deki gıda fiyatlarının yüksek olmasının esas nedeni, ülkemizde hizmet vermekte olan zincir marketler. Hatta Rekabet Kurumu bu konuda bir soruşturma başlattı ve 5 zincir market ile bazı tedarikçilere 2,7 milyar liralık para cezası kesti.

Rekabet Kurumu'nun soruşturması kapsamında para cezasına çarptırılan zincir marketlerden bir tanesi de Migros'tu. Türkiye'deki en büyük zincir marketlerden olan Migros'a kesilen para cezası 517.672.762,75 TL olarak kayıtlara geçmişti. Zincir market şimdi, konuyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden açıklama yapan Migros, para cezasını 30 gün içinde ödeyeceğini ve yüzde 25'lik erken ödeme indiriminden faydalanacağını duyurdu. Ancak şirket, konuyla ilgili mücadelesini sürdürecek.

517.6 milyon TL'lik ceza, 388 milyon TL olarak ödenecek

Migros'un KAP'a yaptığı açıklamada, söz konusu indirimden faydalanılarak 388.254.572,06 TL ödeme yapılacağı ifade edildi. Cezaya itiraz hakkı olduğunu hatırlatan Migros yetkilileri, 60 gün içerisinde de Ankara İdare Mahkemeleri'ne başvuracaklarını ve cezanın iptali için karşı dava açacaklarını belirttiler.

Migros'un KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

29 Ekim 2021 tarihli KAP açıklamamızda, Rekabet Kurumu tarafından Şirketimize ve diğer bazı teşebbüslere idari para cezası verilmesine karar verildiği duyurulmuştu.

Konuya ilişkin Rekabet Kurulu'nun gerekçeli kararı Şirketimize tebliğ edilmiştir.

İlgili tutar, her türlü itiraz ve dava haklarımızı saklı tutmak kaydıyla, %25'lik oranda erken ödeme indiriminden yararlanılmak suretiyle 388.254.572,06 TL olarak 30 gün içinde ödenecektir.

Diğer taraftan, 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemeleri'nde kararın iptali için dava açılacaktır. Konuya ilişkin gelişmeler ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuya duyurulacaktır.