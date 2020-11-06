Bitcoin, Yıllar Sonra Yeniden 15.500 Dolar Seviyesini Aştı

Son günlerde güç kazanan Bitcoin, gün içerisinde 16.000 dolar seviyesine dayanarak Ocak 2018'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. En üst noktasından itibaren aşağı yönlü bir düzeltme alan Bitcoin, şu anda 15.000 dolar seviyesinde konsolide oluyor.

Geçtiğimiz ekim ayının başlarında 10.400 dolar seviyesine kadar gerileyen Bitcoin, ABD seçimlerindeki belirsizlik ve pandemiye yönelik korkuların gölgesinde yükselişine devam ediyor. Geçtiğimiz gün 15.300 dolar seviyesiyle Ocak 2018'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşan Bitcoin, gün içerisinde 15.960 dolara kadar çıkarak yeni bir rekora daha imza attı.

Bitcoin'deki durdurulamaz yükselişin ardından Ethereum, XRP, Litecoin, EOS, XLM, LINK, BNB, TRX, Bitcoin Cash ve ADA da dahil olmak üzere birçok büyük altcoinde de güçlü bir artış başladı. Dolar karşısında %5'ten fazla değer kazanan Ethereum, 425 dolar direnç seviyesini de kırarak gün içerisinde 446 dolara kadar çıkarak son dönemlerin en yüksek değerine ulaştı.

Bitcoin fiyatı:

Geçtiğimiz günü 15 bin doların altında kapatan Bitcoin, gün içerisinde %10'un üzerinde değer kazanarak 15.500 doların üzerine çıktı. 15.960 ABD dolarıyla son zamanların en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra direnç seviyesine yakın işlem gördü ve ardından aşağı yönlü bir düzeltme başladı. Şu anda 15.502 dolardan işlem gören Bitcoin, bu seviyede konsolide oluyor.

Bitcoin'de olumsuz yöndeki ilk destek noktası 15.350 dolar seviyesine yakın, ana destek ise şu anda 15.050 doları seviyelerinin yakınında oluşuyor. Analistlere göre 15.750 dolar seviyesinde bir engel noktası bulunan Bitcoin, bu değerin üstüne çıkarsa 16.000 doların üzerinde bir kırılma yaşayabilir.

Ethereum fiyatı:

Bitcoin'deki yükselişin ardından trende katılan Ethereum, 425 dolar direncini kırdı. Gün içerisinde 435 dolar direncini de temizleyen kripto para, 446 dolar seviyesiyle son zamanların en yüksek değerine ulaştı ve şu anda 440 dolar seviyesinden işlem görüyor. Analistlere göre 440 doların üzerinde bir kırılmayla 450 doların üzeri görülebilir.