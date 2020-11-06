Türk Müzisyenlerden Sektör Devlerine 'Dolar Kuru' Çağrısı

Türkiye'nin ilk hip-hop prodüksiyon platformu VVO Beats Türkiye, artan dolar kuru nedeniyle seslerini duyurmaya çalışıyor. Müzisyenlerin artık müzik yapamaz hale geldiğini söyleyen platform üyeleri, sektörün devlerinden Türkiye'ye özel bir fiyat politikası oluşturulmasını talep ediyorlar.

Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesi, bir türlü tutulamayan dolar kuru. Maaşlarımızı her ne kadar dolarla almıyor olsak da piyasadaki ürünlerin dolar endeksli olması, pek çoğumuzun hayallerini tüketir noktaya geldi. Bu bağlamda, umutları giderek tükenen çok önemli bir kitle var. Bu kitle, sesini dünyaya duyurma noktasına gelen ses mühendisleri ile müzisyenler.

Türkiye'nin ilk hip-hop prodüksiyon platformu olan "VVO Beats Türkiye", sektörde hizmet veren küresel şirketler için bir çağrı akımı başlattı. Döviz kuruna bağlı olarak yükselen maliyetlere artık karşı koyamadıklarını söyleyen müzisyen ve ses mühendisleri, sektör devlerinden Türkiye için özel bir fiyatlandırma politikası istiyorlar. Ancak VVO Beats Türkiye üyeleri, bu talebin karşılıksız olmayacağını belirtip, seslerini duyan devlerin reklamlarını da ücretsiz olarak yapacaklarını ifade ediyorlar.

Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda, müzik yapabilmek için illegal yazılım kullanımının hiçbir zaman tasvip edilmediği ifade ediliyor. Ancak müzisyenler, dolar kuru nedeniyle artık müzik yapmanın hayalini bile kuramadıklarını belirtiyorlar. Bu da sektörün bir süre sonra daha da çıkmaza gireceğini, belki de bazı müzisyenlerin korsan yazılımlara yöneleceklerini gösteriyor. İşte VVO Beats Türkiye, bu haklı nedenlerden ötürü seslerinin duyulmasını istiyor.

İşte VVO Beats Türkiye tarafından yapılan o çağrı

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VVO Beats Türkiye üyesi müzisyenler, seslerini duyurabilmek adına "#wedontwantpiratetoo" etiketiyle paylaşımlar yapıyorlar. Eğer sizler de artan maliyetler nedeniyle müzik yapamaz hale gelen müzisyenlere destek vermek isterseniz, bu etiketi kullanarak paylaşımlar yapabilirsiniz. Ayrıca platformun Instagram hesabına buradan, resmi internet sitesine de buradan ulaşabilirsiniz.