Nike'ın 2021'de satın aldığı, NFT tabanlı ayakkabı gibi ürünler yapan RTFKT, 2025 itibarıyla faaliyetlerini durduracağını açıkladı.

NFT çılgınlığı 2021 civarlarında tüm dünyayı âdeta ele geçirmişti. Tabii ki şirketler de geri kalmamak için hamleler yapıyorlardı. Nike da bunlardan biriydi. Spor giyim devi, Aralık 2021’de NFT ürün üreten RTFKT Studios’u satın aldığını duyurmuştu.

RTFKT, ayakkabılar da dahil birçok farklı türden NFT tabanlı giyim ürünleri satan bir markaydı. Ancak yapılan yeni açıklamalar, şirketin uzun bir ömrünün kalmadığını gösterdi.

RTFKT, 2025’te operasyonlarını durduruyor

RTFKT tarafından sosyal medya üzerinden yapılan bir açıklamayla bu karar duyuruldu. Şirket, 2025 yılı itibarıyla operasyonlarına son vereceğini ifade etti. Faaliyet gösterdiği süre boyunca başardıkları için herkese teşekkürlerini de ekledi.

Şirket, 2020 yılında kurulmuştu ve sonrasında gelen NFT çılgınlığında ilgiyi üzerine çekip büyümeyi başarmıştı. Zaten bu büyümesi de Nike tarafından satın alınmasını sağlamıştı. Ancak NFT’lerin ve metaverse’ün popülerliğini kaybetmesiyle şirket kötü bir döneme girdi. Nihayetinde de kapanma kararı aldı.

Sonuç olarak NFT’lerin kısa sürede popüler olup sonradan yok olmasının bir olumsuz etkisini daha görmüş olduk. Nike da bu konuda başarısız olan şirketler arasına girdi.