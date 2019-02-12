Satoshi Nakamoto'nun gerçek kimliğini dünyadan saklaması, zaman zaman uçuk komplo teorilerine ve iddialara neden oluyor. Yeni bir iddiaya göre Nakomoto’nun gerçek adı Amaury Sechet. Hatta iddianın kaynağı Sechet'in ta kendisi.

Kripto para dünyasının en değerli para birimi olmaya devam eden Bitcoin, hala kimliği belirsiz olan ve Satoshi Nakamoto takma ismini kullanan birisinin ürünü olarak biliniyor. Bu kişi gerçek kimliğini açıkladığında ne olur bilinmez, ancak pek çok devletin peşine düşeceği şimdiden kesinleşmiş durumda.

Elbette yeni bir ekonomik sistemin temellerini atarsanız, bütün dünya sizi merak eder. Hal böyle olunca ortaya komplo teorileri çıkar, hatta birileri kendisini Satoshi Nakamoto olduğunu açıklayarak gündem olmaya çalışır. Bitcoin’in zincirinden çatallanarak piyasaya giren Bitcoin Cash’in geliştiricisi Amaury Sechet, bu insanlardan birisi oldu.

Twitter profilinden “Ben Satoshi Nakamoto'yum. Bunu söyledim ve kanıtlayabilirim” açıklamasını paylaşan Sechet, daha sonra bu tweeti sildi:

Hemen ardından bir açıklama daha paylaşan Sechet, konu hakkında daha detaylı bilgiler vereceğini de sözlerini ekledi. Bitcoin Cash gibi dünyanın en değerli alternatif kripto para birimlerinden birisini kuran Sechet’in bu açıklamaları gerçekten önemli. Zira kendisi gündem yaratmaya çalışsa da böyle bir iddianın asılsız olması halinde, Bitcoin Cash’in yaşayacağı itibar kaybını düşünmüştür. (En azından düşünmesi gerekir).

Elbette bu riske rağmen Nakamoto olduğuna açıklaması, Sechet'in doğru söylediği anlamına da gelmez. Sadece tüm piyasayı uyararak, ortalıkta ciddi bir rüzgar estirdi. Amaury Sechet’in bu iddiası şimdilik şakayla karışık tepkiler alıyor. Bakalım ilerleyen günlerde Sechet’in başka hangi açıklamalarını göreceğiz.