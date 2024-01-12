Uzun bir bekleme süresinin ardından resmen onaylanan Bitcoin ETF'leriyle ilgili ilk istatistikler geldi. Bitcoin ETF'lerine, daha şimdiden milyarlarca dolarlık para girişi gerçekleşmiş durumda.

Kripto para piyasalarının çok uzun zamandır beklediği spot Bitcoin (BTC) ETF'leri, geçtiğimiz günlerde nihayet onaylandı. Böylelikle kurumsallar için BTC fonlarına yatırımın önü açıldı. Ayrıca ABD hükûmeti, kripto paralarla ilgili en büyük adımlarından birini de atmış oldu.

ETF onayının piyasalardaki en büyük etkisinin, piyasalara çok büyük miktarlarda para girişine yol açacak olması olduğunu onlarca kez söylemiştik. Şimdi ne kadar doğru bir cümle kurduğumuzu ortaya koyan istatistikler paylaşıldı. Yapılan incelemeler, başlangıç aşamasında bile dudak uçuklatan yatırımlar yaşandığını gösterdi.

Spot ETF'lere 4,5 milyar dolardan fazla para girdi!

Piyasaya sürülen spot Bitcoin ETF'lerine giren para, daha ilk günlerinde 4,5 milyar doları aştı. BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust'ı, bu hacme ulaşılmasına önemli katkılar sağlarken, Grayscale'in Bitcoin Trust'ında 56 milyon hisse satışı gerçekleştirildi ve bir rekora imza atıldı.

ETF'lere rağmen Bitcoin henüz yükselmedi

Spot Bitcoin ETF'lerinin, Bitcoin (BTC) fiyatını olumlu etkilemesi bekleniyordu. Ancak henüz böyle bir şey gerçekleşmedi. Sektör kaynakları, bunun en büyük nedeninin bireysel yatırımcılara ulaşılamamış olması olduğunu düşünüyorlar. Kripto para camiası, önümüzdeki günlerde de çok konuşulacak gibi görünüyor...