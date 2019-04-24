Güvenlik yazılımları devi McAfee’nin kurucusu John McAfee, kripto paralarla ilgili girişim ve fikirleriyle sık sık gündem yaratıyor. Geçtiğimiz günlerde Bitcoin’in gizemli kurucusu Satoshi Nakamoto’nun gerçek kimliğini bildiğini söyleyen McAfee, yakın zamanda onu ifşa edeceğini açıklamıştı. Şimdi de ABD'nin korkusundan dolayı geri vites yaptı.

Geçtiğimiz hafta sonu Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla Bitcoin’in kurucusunu tüm dünyaya açıklayacağını söyleyen John McAfee, yeni bir açıklamada bulundu.

Çılgın girişimci, yaptığı ilk açıklama yüzünden son 4 gündür, pek çok cevapsız soruya neden oldu. Bu sorulardan en önemlisi de eğer Nakamoto’nun gerçek kimliğini biliyorsa, neden bu zamana kadar sustuğuydu.

McAfee’nin son açıklaması ise belgeler üzerinden oldu:

Paylaşımdaki belge, McAfee’nin avukatından kendisine iletilen bir dizi açıklama içeriyor. En can alıcı noktası ise şöyle:

“Satoshi Nakamoto’nun kimliğini açıklamamanı şiddetle tavsiye etmeliyim. Bu durum sana karşı bir davaya dönüşebilir ve hiç şüphe yok ki birçok cephede kendini savunmak zorunda kalabilirsin.”

Bu açıklamanın McAfee’yi neden rahatsız ettiği konusuna gelirsek, tam bir film konusu çıkar desek yalan olmaz:

John McAfee, bazı yasal baskılardan dolayı Bahamalar’da yaşıyır. Kendisi küçük bir Orta Amerika ülkesi olan Belize’de işlenmiş bir cinayetle ilişkilendiriliyor. Ayrıca ABD istihbaratı tarafından McAfee’nin vergi suçları işlediğine dair araştırmalar da bulunuyor. John McAfee ve avukatına göre ABD’li yetkililer, McAfee’yi köşeye sıkıştırmak için fırsat kolluyorlar.

Bu nedenle yukarıdak paylaşımında böyle bir açıklama yapıyor:

"ABD’nin hakkımda Bahamalar’a yapacağı iade talebi yaklaşıyor. İade sürecini yöneten avukatım Mario Gray'le görüştüm ve şu anda Satoshi'nin kimliğini açıklamanın iade sürecini etkileyeceği açık şekilde ortaya çıktı. Kendimi riske atamam. Bekleyeceğim.”

Avukatı da McAfee’ye gönderdiği mektupta Nakamoto’nun gerçek kimliğini açıklamaması gerektiğini söylüyor. Bu nedenle McAfee’nin yaptığı paylaşımla büyük bir geri vites attığını görüyoruz.

John McAfee’nin Nakamoto’nun kimliğini gerçekten bilip bilmediği de şüpheli bir durum. Kendisi kripto para piyasalarına etki eden bir isim ve yazılım dünyasının en sıradışı girişimcilerinden. Anlaşılan o ki yasal sıkıntılara neden olan faili meçhul bir cinayet ve vergi kaçakçılığı gibi konular başını zaten derde sokuyor. Bunun üzerine bir de Nakaoto’nun gerçek kimliğini açıklayarak zorda kalmak istemiyor…

… ya da sadece, en başından beri heyecan olsun diye gündem yaratıyor.

McAfee’nin ne kadar doğru söylediğini zamanla anlayacağız. Bitcoin’in anonim kurucusu Satoshi Nakamoto’nun kimliği hala gizemini koruyor.