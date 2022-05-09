TFF'den Bitcoin'le Para Atışı Yapan Hakem Hakkında Açıklama

Dün akşam gerçekleşen Beşiktaş - Fenerbahçe maçında Bitcoin ile para atışı yapan hakem Arda Kardeşler hakkında açıklama geldi. TFF, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Dün akşam oynanan Beşiktaş – Fenerbahçe derbisi, tartışma yaratan futbol dışı bir olaya da ev sahipliği yaptı. Derbi başında hakem Arda Kardeşler, para atışını yapmak üzere cebinden bir madeni para çıkardı. Fakat bu madeni para, Türk Lirası ya da herhangi bir farklı itibari paraya ait değildi.

Hakem Kardeşler, itibari para yerine Bitcoin’in simgesel madeni parasıyla para atışını gerçekleştirdi. Bu atışın ardından hakemle ilgili tartışma başlarken Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), konu hakkında gecikmeden açıklama yaptı. TFF tarafından paylaşılan açıklama şu şekildeydi:

Soruşturma başlatıldı:

“Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 36. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe müsabakasının hakemi Arda Kardeşler’in para atışını TFF ve MHK’nin bilgisi ve onayı olmayan bir şekilde gerçekleştirdiği kamuoyuna yansımıştır.

Şiddetle karşı olduğumuz söz konusu olayla ilgili Federasyonumuz tarafından soruşturma açılmıştır. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız.”

Her geçen gün kripto para sektörünün içine dalmaya devam eden Türk futbolunda simgesel Bitcoin madeni parasıyla yapılan atışın arkasındaki neden halen gizemini koruyor. Atışın ardından birçok kişi bunun sponsorlu olup olmadığını bile tartışmaya başlamışken, hakemden de konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.