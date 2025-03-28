Geliştirilen yeni bir yapay zekâ, beş damla kanınızı inceleyerek biyolojik yaşınızı hassas bir şekilde tahmin edebiliyor.

Doğum tarihiniz yalnızca takvim yaşınızı gösterir fakat vücudunuzun gerçekte ne kadar yaşlandığını söylemez. Japon bilim insanları tam da bu konuya parmak basarak, yalnızca beş damla kan kullanarak biyolojik yaşınızı belirleyebilen bir yapay zekâ geliştirdi.

Osaka Üniversitesi araştırmacıları tarafından tasarlanan bu model, vücudun stres tepkisinden metabolizmaya kadar birçok hayati sürecini yöneten 22 steroid hormonunun oranlarını analiz ediyor.

Bu hormonlar yaşlandıkça değişim gösteriyor ve yapay zekâ, bu değişimlerin ardındaki kalıpları yakalayarak biyolojik yaşınızı oldukça hassas bir şekilde tahmin edebiliyor.

Yapay zekâ bu tahmini nasıl gerçekleştiriyor?

Science Advances dergisinde yayımlanan çalışmaya göre özellikle stres hormonu kortizolün biyolojik yaş üzerindeki etkisi çarpıcı. Kortizol seviyeleri iki katına çıktığında biyolojik yaşın %50 oranında arttığı gözlemlendi. Bu da stresin yalnızca ruh halini değil, yaşlanma sürecini de hızlandırdığını gösteriyor.

Ayrıca yapay zekâ, kadın ve erkekler arasındaki biyolojik farklılıkları da ortaya koyabiliyor. Kadınlarda östrojenle, erkeklerde ise androjenle ilişkili hormonların yaşlanma sürecinde daha baskın olduğu belirlendi. Sigara içen erkeklerde biyolojik yaşın belirgin şekilde hızlandığı da görüldü.

Yapay zekâların gelişimi, artık kendi vücutlarımızın ne durumda olduğunu daha hassas bir şekilde öğrenmemize de olanak tanıyor. Yakın gelecekte biyolojik yaşınızı bilmek, yalnızca bir kan testi kadar kolay olacak gibi.