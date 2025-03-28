OpenAI'ın görsel oluşturma aracı ile oluşturulan yeni görseller, âdeta yeni bir akımın kapılarını açtı.

OpenAI'ın yeni yapay zekâ görsel oluşturma aracını piyasaya sürmesinden sadece birkaç gün sonra sosyal medyada âdeta yeni bir akım doğdu.

Kullanıcılar, efsanevi Japon animasyon stüdyosu Studio Ghibli'nin ikonik tarzında görseller oluşturarak, bu teknolojinin gücünü gözler önüne serdi. Bir kullanıcı ise küçük bir maliyet ve sağlam bir mesai ile Yüzüklerin Efendisi'nin anime versiyonunu oluşturdu.

Mevcut durumda bir görseli videoya dönüştürebilen en iyi yapay zekâ araçlarından biri Kling AI ve bu eseri oluşturan kişi de Kling AI'da 250 dolar harcadığını söylüyor. Ayrıca oluşturduğu videoları tamamlaması tam 9 saatini almış.

Eseri oluşturan kişi aynı zamanda iki fragman arasındaki karşılaştırmayı da kullanıcılarla paylaştı:

Peki bu süreç nasıl işledi?

Eseri oluşturan kişi PJ Ace, bu süreçte yaptığı şeyleri adım adım X hesabında anlattı.

Önce fragmandaki her sahnenin ekran görüntüsünü alan isim OpenAI'ın görsel oluşturma aracı ile bu ekran görüntülerini Studio Ghibli'nin ikonik tarzına dönüştürdü.

Ardından bu ekran görüntülerini hareketli hâle getirmek için Kling AI ve Luma AI'yı kullandı. Sonra da fragmandaki sırasına göre videoyu düzenledi.

Kullanıcı, OpenAI'ın görsel oluşturma aracında kullandığı komutları da takipçileriyle paylaştı:

Dudak senkronizasyonunu yapmaya vakti olmadığı için kullandığı komutlar da şu şekilde:

Animasyon filmlerinin oluşturma süreçlerinin ne kadar zorlu olduğunu düşündüğümüzde gelecekte bu tip araçlardan ne gibi şeyler çıkacağını hayal etmesi bile zor. Fakat bildiğimiz tek şey şu, tüm bunlar buzdağının yalnızca görünen kısmı.