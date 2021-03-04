Popüler çevrimiçi yayın platformu olan Netflix, Türkiye fiyatlarında %50'yi bulan artışa gitmişti. Sosyal medyada konuyla ilgili olarak paylaşım yapanlardan biri de Blu TV CEO'su oldu.

Dünyanın en popüler çevrimiçi yayın platformlarından biri olan Netflix, uzun yıllardır ülkemizde de faaliyet gösteriyor. Platformun Türkiye fiyatları bugün %34 ile %50 arasında değişen oranlarda artış gösterdi. Bu durum sosyal medyanın da dilinde düştü.

Konuyla ilgili olarak yapılan paylaşımlardan biri de Blu TV CEO'su olan A. Doğan Yalçındağ'dan geldi. Yalçındağ bu paylaşımında "26,99’lar.. 54,99’lar.. vay vay" ifadelerini kullandı. Ardından da kendi platformlarındaki aylık fiyatı paylaştı.

Netflix fiyatları arttı

Netflix'in yeni fiyatlandırması şimdilik yeni kullanıcıları etkilerken eski kullanıcılar için fiyatta henüz bir değişiklik olmadığı görülüyor. Mevcut aboneler de muhtemelen yeni dönemden itibaren yeni fiyatlar üzerinden hizmet almaya devam edecek.

Yeni zamlarla birlikte daha önce 17,99 TL olan, tek cihazdan 480p çözünürlükte yayın izlenebilen Temel paketin fiyatı 26,99 TL'ye yükselecek. İki cihazdan giriş yapılabilen standart paketin fiyatı 40,99 TL'ye yükselecek. En geniş paket olan Özel paket ise 54,99 TL olacak.

Netflix ise yaptığı açıklamada "Türkiye'deki içerik kütüphanemizi zenginleştirmek ve hizmet kalitemizi daha da artırmak için üyelik ücretlerini güncelliyoruz." demişti. Bu da ülkemizde daha zengin bir içerik kütüphanesi görebileceğimiz anlamına geliyor.

Blu TV CEO'sundan Netflix'e gönderme

Blu TV CEO'su Doğan Yalçındağ, Netflix fiyatlarının yüksekliğine dikkat çektiği Twitter gönderisine ek olarak "Bizde yıllık alırsanız aylık (taksit seçeneği ile) 9,90" ifadesini kullandı. Blu TV ülkemizin en eski platformlarından biri olarak biliniyor.

Netflix'in yeni fiyatlandırması kullanıcılardan tepki toplamıştı. Netflix'in yeni fiyat politikası hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu ücreti hak etmesi için Netflix'in kütüphanesine hangi içerikleri eklemesini bekliyorsunuz?