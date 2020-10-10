BluTV, uzun zamandır beklenen Bir Ercüment Çözer Dizisi Saygı'nın ne zaman yayınlanacağını bugün yaptığı paylaşımlarla duyurdu. Paylaşımlara göre Saygı, 27 Ekim'de bekleyenleriyle buluşacak.

BluTV, 2019 yılının aralık ayında Behzat Ç.'nin ardından gelecek yeni diziyi açıklamıştı. Platformun yeni dizisi, Behzat Ç. dünyasındaki kötü karakter Ercüment Çözer'e odaklanacak 'Saygı' olacaktı. Geçtiğimiz haftalarda BluTV tarafından ilk tanıtım fragmanı paylaşılan dizi, bugün yeni bir gelişmeyle karşımıza geldi.

Popüler yayın platformu BluTV, birçok kişinin sabırsızlıkla beklediği Bir Ercüment Çözer Dizisi Saygı'nın ne zaman bekleyenleriyle buluşacağını açıkladı. BluTV tarafından yapılan paylaşımda Saygı'nın 27 Ekim'de yalnızca BluTV'de yayınlanacağı belirtildi. Diziyi bekleyenler de BluTV'nin paylaşımı altında sevinçlerini gösterdi.

Bir Ercüment Çözer Dizisi:

Saygı, ülkemizde en çok sevilen anti kahramanlardan birisi olan Ercüment Çözer'in hikâyesini anlatacak. Ercüment Çözer, yeniden Nejat İşler ile hayat bulurken oyuncu kadrosunda Miray Daner (Helen) ve Boran Kuzum (Savaş) isimleri de yer alacak. Dizinin yönetmen koltuğunda Ali Taner Baltacı oturacak.

Senaryosu Ercan Mehmet Erdem tarafından yazılan Saygı, toplumdaki yozlaşmanın çözümünü kendi adaletini sağlayarak arayan Ercüment Çözer'in takip ettiği bu yolda kendisiyle aynı amaca sahip olduğuna inandığı iki genç ile kesişecek. Dizi, Ercüment Çözer ve bu iki gencin macerasını konu alacak.

BluTV'nin geçtiğimiz haftalarda yayınladığı tanıtım fragmanını buradan izleyebilirsiniz. Şu anda dizi için yeni bir fragmana sahip olmasak da önümüzdeki günlerde platform mutlaka yeni fragmanlar yayınlayacaktır. 27 Ekim'de çıkacak Saygı hakkındaki gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.