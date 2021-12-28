Özgün yerli yapımlarla sık sık adından söz ettiren yayın platformu BluTV, bu akşam uzun zamandır heyecanla beklenen yerli bilim kurgu dizisi Börü 2039'un ilk bölümünü izleyiciler ile buluşturacak.

Bilim kurgu severlerin geçtiğimiz haftalarda yayınlanan fragman sonrası heyecanla beklemeye başladığı Börü 2039, BluTV'de bu akşam izleyiciler ile buluşacak. Serinin yaratıcısı Alper Çağlar’ın yapımcılığını Doruk Acar ile beraber yürüttüğü Börü 2039, hem merak uyandıran hikayesi hem de görsel anlatımı ile izleyiciden ilk notunu bu akşam 20:39'daki ilk bölümü ile alacak.

Börü 2039, serinin geçmiş yapımlarından tanıdığımız karakterlerin yanında yeni karakterleri de izleyicilerle buluşturacak. Fütüristik bir dünya anlatımıyla ilgi çekici manzaralar sunacak olan yapımda Murat Arkın, Tuğba Sunguroğlu, Tuğçe Açıkgöz, Doğan Bayraktar, Cenay Türksever, Ozan Ağaç, Ahmet Pınar, Cansel Elçin, Deniz Uğur ve Emir Benderlioğlu gibi birçok başarılı oyuncu karşımıza çıkacak.

Gelecekten 'acaba' dedirten manzaralar:

Börü 2039'un en çok merak uyandıran yanlarından biri, geleceğe dair sunduğu enreresan 'gerçekler'. Seride 2024'de başlayacak yeni bir salgın, dev bir volkan patlamasıyla çalkalanan bir Amerika, Bitcoin'in 'bak bu kesin olur' dedirten yıllar sonraki fiyatı gibi güncel gündemimizle bağ kurabileceğimiz detayları, geleceğe dair duyduğumuz heyecan ve merakı senaryosu ile karşılayacak.

Tabii ki seride geleceğe dair tek detaylar bu gücünü günümüzden alan 'kehanetler' değil. Börü 2039, Gamma Yapay Zeka’dan Külcü’ye, AVAX’tan CCR6 Omega geni gibi geleceğe dair yarattığı pek çok kavramla da kendine özel bir evren oluşturmuş durumda.

Serinin ilk bölümü, 20:39'daki ilk yayını ile BluTV'de, izledikten sonra yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.