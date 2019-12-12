Yeni BMW 1 Serisi, Yalnızca 5 Yıl Üretimde Kalacak

Alman otomotiv devi BMW, yeni 1 Serisi’ni geçtiğimiz aylarda tanıtmıştı. Selefine göre çok daha keskin ve dinamik hatlara sahip olan yeni hatchback modelinin yalnızca beş yıl üretimde kalacağı açıklandı.

BMW çatısı altındaki Mini’yi saymazsak, Alman markanın araç portföyündeki en küçük model olan 1 Serisi, geçtiğimiz mayıs ayında neredeyse tamamen yenilenen tasarımıyla karşımıza çıkmıştı.Artan kabin hacmi, sportif sürüş özellikleri ve dinamik hatları ile öne çıkan popüler hatchback modeli, her zaman olduğu gibi kendi sınıfının en iddialı araçlarından biri konumunda.

Geçen kasım ayında kompakt segment araçlar kategorisinde Almanya'nın en prestijli otomobil ödüllerinden olan ‘Altın Direksiyon Ödülü’nü kazanan yeni BMW 1 Serisi, buna rağmen pek de uzun ömürlü olmayacak gibi görünüyor.

Ödüllü BMW 1 Serisi, üretim bandında fazla kalmayacak

BMWBlog’a göre mevcut BMW 1 Serisi yalnızca beş yıl üretimde kalacak. Tipik olarak, BMW modellerinin ortalama yedi yıllık bir üretim döngüsüne sahip olduğu düşünüldüğünde, bu önemli bir kırılmaya işaret ediyor.

Eski bir platform üzerine inşa edilmiş olan son nesil BMW X5, bir makyaj almadı ve sadece beş yıl sonra üretimden çıktı. Ve şimdi, söylentiler doğruysa mevcut 1 Serisi’nin de aynı kaderi yaşayacağı görülüyor.

BMW’nin yeni 1 Serisi’nde neden böyle tasarrufa gittiği henüz belli değil; ancak bu, Alman markanın 2023 yılına kadar 12 yeni elektrikli otomobili piyasaya sürme planının bir parçası olabilir.

Bunun nedeni ise söz konusu elektrikli modeller arasında 1 Serisi'nin de bulunuyor olması. Kısa süre önce ülkemizde satışa sunulan yeni BMW 1 Serisi, 248 bin 600 TL'den başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.