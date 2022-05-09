ODD üst yöneticisinden sıfır otomobil almayı düşünen vatandaşların canını sıkacak bir açıklama geldi. Ali Haydar Bozkurt, fiyatların 2022'de de artış göstereceğini duyurdu. Dahası üretimdeki arz sorunu, parası olan kişilerin bile sıfır otomobillere erişiminde ciddi sıkıntılara neden olacak. Peki otomobil sektörünü dizginlemek için neler yapılmalı?

Türkiye'de otomobil sahibi olmak her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. Öyle ki döviz kuruna bağlı olarak yükselen fiyatlar, pandemi etkisi ve ekonomik koşullar nedeniyle artık astronomik seviyelere ulaşmış durumda. Sıfır araçlardaki durum böyleyken ikinci elde yaşanan talep patlaması da fiyatların yükselmesine neden oldu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt ise bu durumun kolay kolay değişmeyeceğini gösteren bazı açıklamalarda bulundu.

Habertürk'e konuşan Ali Haydar Bozkurt'a göre 2022 yılı, otomobil fiyatlarının artmaya devam ettiği bir yıl olarak anılacak. Bunun nedenlerine de değinen ODD üst yöneticisi, zaten zorda olan sektörün Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle iyice çıkmaza girdiğini ifade ediyor. Elbette tek sorun bu değil. Ali Haydar Bozkurt, dünya genelinde yaşanan yüksek enflasyon döneminin maliyetleri artıracağını ve bunun da doğrudan fiyatlara yansıyacağını söylüyor.

2022'de otomobil bulmak kolay olmayacak

"Bugün baktığımız zaman arz ve lojistik kaynaklı problemlerin arttığını görüyoruz. Bu problemler daha kompleks, karmaşık ve büyümüş durumda. Bu sene dünya genelinde yapılan tahminler normal şartlara göre 3-5 milyon adet aracın üretilememesi sonucunu doğuracağını gösteriyor. Arz kaynaklı problemler önümüzdeki seneye de sarkacak." ifadelerini kullanan Ali Haydar Bozkurt, 2022'de otomobil bulmanın zorlaşacağını ifade ediyor. ODD üst yöneticisine göre 2022 yıl sonu satış rakamlarının 2021'le aynı olması bile büyük bir başarı olarak tarihe geçecek.

Peki ne yapılmalı?

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt'a göre otomobil sektörüne nefes aldıracak birkaç adım atılabilir. Bu adımların başında da vergilendirme sistemini gözden geçirmek geliyor. Taşıt alım vergileri, KDV, ÖTV, Motorlu Taşıtlar Vergisi, akaryakıt ve şirketlerin ödedikleri vergilerin gözden geçirilmesi gerektiğinden bahseden Bozkurt, hükümetin ne yapıp edip iç pazar büyüklüğünü yıllar öncesindeki gibi yıllık 1 milyon satışa ulaştırması gerektiğini belirtiyor...