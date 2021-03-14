Güç, konfor ve teknolojiyi bir araya getiren ve “her yönüyle mükemmel” repliğine tam olarak uyacak, okurken bile gücü hissedebileceğiniz bir BMW 320i incelemesi ile karşınızdayız.

Alman otomobil üreticisi BMW’nin yeni sedan 3 serisi ile birlikte yıllardır akıllarımıza kazınan o “güç var, konfor yok” algısı ortadan kalkıyor ve yerini yeni 320i konforuna bırakıyor. Bir sedan otomobilde arayabileceğiniz tüm özelliklere sahip olan yeni BMW 320i ile birlikte hem gücü, hem konforu, hem de üst düzey teknolojiyi bir arada yaşayabileceksiniz.

Premium yönetici sınıfının lideri olan BMW 3 serisinin birincil odağı her zaman sürüş biçimi olmuştur. Ancak güçlü motoru, standart donanım listeleri ve bilgi eğlence sistemi de birinci sınıf diyebiliriz. Peki yeni BMW 320i bize hangi özellikleri sunuyor? Gelin hep birlikte inceleyelim.

Tasarım

Dış tasarım: İkonik ızgaranın iki yanına 530 metre menzilli farar, karakteristik çizgiler

7 ve 5 serisinden alışkın olduğumz dış tasarım ile oldukça ortak yönlere sahip yeni 320i, 4709 mm uzunluğa, 1827 mm ve 1437 mm genişliğe sahip. Tabii ki her ne kadar benzer olsa dahi, 3 serisine özgü bazı detayları da kapsamıyor değil.

Yeni 320i’nin tam olarak karşısına geçtiğimizde bizi krom ızgara çerçevesine sahip, BMW otomobillerinde görmeye alışkın olduğumuz böbrek ızgaraları karşılıyor. Tüm odağı üzerine toplayan ızgara tasarımının krom çerçeveleri ise, BMW’nin Laserlight olarak adlandırdığı ve 530 metrelik menzili ile normal bir fardan 2 kat daha fazla aydınlatan ön farlar ile birleşiyor. Hemen alta geçtiğimizde ise yatay bir şekilde konumlandırılmış LED sis farları bizi karşılıyor.

Sert ve kızgın hatları takip ettiğimizde ise 18 inçlik, çift kollu alaşım jantlar gözümüze çarpıyor. BMW’nin ince detayları sevdiğini biliyoruz. Jantımızın hemen arkasında ise önde dört, arkada tek pistonlu M Sport frenler bizi karşılıyor. Tabii ki kaliperlerin üzerine yerleştirilmiş ufak bir M logosu da gözümüzden kaçmadı değil.

320i’nin arka kısmına döndüğümüzde ise ön taraftaki sivri görünümün,otomobilin arkasında kendini dolgunluğa bıraktığını görüyoruz. 320i’nin arka far tasarımları, 5 veya 7 serisinden alışkın olduğumuz gibi, yatay ve oldukça kızgın bir tasarıma sahip. Arka kısımdaki dolgunluğu sağlayan en büyük etken ise arka tamponda bulunan rüzgar kanalları diyebiliriz. Güzel göründüğü kadar işe de yarayan rüzgar kanallarının hemen altında ise parlak siyah difüzör altına konumlandırılmış, 2 adet krom egzoz çıkışı bizi karşılıyor.

İç tasarım: Parlaklığı ayarlanabilir ambians aydınlatma, konforlu koltuklar

Gelelim otomobilin iç tasarımına ve BMW’nin kullanıcılarına özel sunduğu konfor özelliklerine. BMW 320i’nin kapılarını açtığımızda bizleri oldukça hoş bir ambians aydınlatması karşılıyor. Parlaklığı kontrol edilebilir bu ambians aydınlatması, otomobilimizin içine rahatlatıcı ve sakin bir hava veriyor diyebiliriz.

Şöför koltuğuna oturduğumuzda ise yanal bel destekleri sayesinde bizi saran, deri tasarımıyla tam olarak bir spor otomobilde oturduğunuzu hissettiren koltuklar dikkatimizi çekiyor. Tabii ki her ne kadar spor bir koltuk tasarımı gibi görünse dahi, malzeme yapısı dolayısıyla oldukça konforlu da. Gelelim 320i’nin spor direksiyonuna. Daha az çaba ile daha başarılı manevralar yapmanızı sağlayan bu direksiyon, oldukça hafif ve kullanışlı. Hemen direksiyonumuzun arkasında ise sürüş modlarına göre tema değiştiren hayalet kadranlarımız bizi karşılıyor. Kullandığınız modu daha iyi hissedebilmeniz için kendini otomatik olarak konfigüre eden bu kadranlar, bir göstergeden daha fazlasına sahip.

Orta konsol tasarımında göz gezdirdiğimizde ise bizleri 12,3 inçlik bir multimedya ekranı karşılıyor. Hemen altında ise ufak bir led klima paneli, altında ise otomobilinizde değişiklik yapabileceğiniz bazı kontrol butonları mevcut. Multimedya ekranını kontrol etmek için ise vites kolumuzun yanında bir adet touchpad yerleştirilmiş. Bunun sayesinde multimedya ekranımızı kolaylıkla kontrol edebiliriz.

Güvenlik:

Şerit takip sistemi:

Eğer 70km/sa üzerinde hızda ilerliyorsanız, istemeden şeritten ayrılma durumunda otomobiliniz direksiyonu titreterek sizi uyarıyor. Eğer şerit değiştirdiğiniz esnada sinyal lambanızı aktif hale getirmediyseniz, BMW 320i sizi uyararak şeridinizden istemsiz bir şekilde kaymanızı önlüyor. Tabii ki, eğer şerit değiştirirken sinyal lambanızı kullanıyorsanız herhangi bir uyarı ile karşılaşmazsınız.

Çarpışmayı önleyici fren sistemi:

Belirli bir hız aralığında, eğer önünüze çarpışma riski bulunan bir obje çıkarsa BMW’niz sizi kademeli olarak uyarır. Önce bir uyarı sembolü ile karşılaşırsınız, daha sonra bu sembol sesli bir sinyal ile yanıp sönmeye başlar ve 320i hafifçe fren uygulamasında bulunur.

Yanal park yardımı:

Üst görünüm, panoramik görünüm ve uzaktan 3D görünümü sağlayan Çevre Görüş Kamera Sistemi aracılığıyla, aracınızı daha kolay park etmenize yarayan bu özellik, otomobilinizin etrafındaki engelleri tespit eder ve görsel bir şekilde size uyarı verir.

Konfor:

Multimedya ekranı:

12,3 inç büyüklüğünde ve BMW’nin işletim sistemi olan 7.0 iDrive sayesinde yeni nesil çoğu özelliği kapsayan multimedya ekranı, Apple CarPlay desteği ile birlikte oldukça kullanışlı bir hale gelmiş diyebiliriz. Oldukça hassas dokunmatik bir ekrana sahip olmasına rağmen, BMW’nin harekete duyarlı komut sistemi sayesinde hiç ekrana dokunmadan komutlar uygulayabiliyorsunuz. Örneğin, gelen bir çağrıyı açmak için kaydırma işareti veya ses seviyesini ayarlayabilmek için işaret parmağı ile dairesel hareketler gibi.

Güvenlik özelliklerini kapsayan profosyonel sürüş asistanı veya park asistanı donanımlarını kontrol edebilmenizi sağlayan multimedya ekranı, aracınızın çoğu özelliğini aktif veya kapalı duruma getirmeniz için kolaylıkla kullanılabilir.

Head-Up display:

Oldukça geniş ve navigasyon dahil birçok bilgiyi görüş hizanızı değiştirmeden görmenizi sağlayan BMW Head-Up Display özelliği, diğer otomobillere göre renkli panele sahip. Konsantrasyonunuzu dağıtmadan telefon çağrıları ve eğlence listeleri gibi çoğu özelliği görüntüleyebilmeniz ise sürücü açısından oldukça büyük bir avantaj.

Akustik kaplama:

Ulaşabileceğiniz en yüksek hıza ulaştığınızda bile otomobilinizin içinde duyabileceğiniz en minimum sesi duymanız, konfor açısından oldukça önemlidir. BMW ise bu konuda oldukça başarılı diyebiliriz. Dışarıdan gelen hava akımı, yüksek devirdeki motor sesi, lastik sesleri gibi rahatsız edici sesleri duymamanızı sağlayan bu özellik, oldukça sessiz bir yolculuk geçirmenize yardımcı oluyor.

Koltuk ısıtma:

Kış aylarında bir otomobil için vazgeçilmez olan koltuk ısıtma özelliği, yeni 3 serisinde de bulunuyor. Üç kademede ayarlanabilen koltuk ısıtma özeliği; koltuk, yan destekler ve sırt dayamanın tüm temas yüzeyini keyifli bir şekilde ısıtır.

Sürüş Modları:

Eco Pro: En minimum değerlerde, tamamiyle tasarruf odaklı bir sürüş sağlayan mod.

En minimum değerlerde, tamamiyle tasarruf odaklı bir sürüş sağlayan mod. Comfort: Normal değerlerde, hiçbir ekstra performansı etkileyen özelliğin aktif olmadığı mod.

Normal değerlerde, hiçbir ekstra performansı etkileyen özelliğin aktif olmadığı mod. Sport: Daha sert, yüksek devirlerde vites yükseltmenize kolaylık sağlayan performans modu.

Daha sert, yüksek devirlerde vites yükseltmenize kolaylık sağlayan performans modu. Sport+: En yüksek değerlerde, bazı sürüş destek asistanlarının devre dışı olduğu mod.

BMW 320i Donanım Paketleri

Sport Line

Luxury Line

M Sport

Yeni BMW 320i Sedan fiyatları:

Sport Line: 605.400 Türk Lirası

605.400 Türk Lirası Luxury Line: 634.400 Türk Lirası

634.400 Türk Lirası M Sport: 655.200 Türk Lirası

Genel olarak baktığımızda, bir 5 veya 7 serisinde aradığımız konfor özelliklerini beklememekle birlikte, bir BMW otomobilindeki konforsuzluk ön yargısını kaldıracak donanımlara sahip diyebiliriz. Ancak tabii ki 4 kişilik bir aile iseniz ve performans ile konforyu aynı anda arıyorsanız; yeni BMW 320i tam olarak size göre.