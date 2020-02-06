Yeni Nesil BMW 4 Serisi, Sıra Dışı Tasarımıyla Görüntülendi

Yeni nesil BMW 4 Serisi, alışılmışın dışında bir tarzla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. BMW 4 Serisi'nin fotoğrafları çevrimiçi olarak paylaşıldı ve yeni otomobilin tasarımının BMW Concept 4 ile paralel olacağı görülüyor.

BMW, son birkaç yıldır otomobillerinin tarzında radikal değişiklikler yapmadı ve daha geleneksel bir tasarım yaklaşımı benimsedi. Alman otomobil üreticisi, şu sıralar yeni nesil BMW 4 Serisi'ni üzerinde çalışıyor ve otomobil geçtiğimiz sene BMW Concept 4 olarak tanıtılmıştı. Şimdi, BMW 4 Serisi'nin fotoğrafları paylaşıldı ve yeni nesil otomobilin gerçekten de 'büyük' bir değişiklikle karşımıza çıkacağı kesinleşti.

Fotoğraflar, yeni BMW 4 Serisi coupe'nin konsept otomobilde olduğu gibi devasa ızgaralarla geleceğini ortaya koyuyor. Sızdırılan fotoğraflardan bir diğeri ise aracın yine BMW Concept 4'ten ilham alan arka lambasını gösteriyor.

Ön tarafta, ızgaranın ortasına doğru monte edilmiş plaka çerçevesi de göze çarpıyor. Ancak plakanın orada yer alması tasarımın en önemli noktalarından birini gölgeleyecek gibi görünüyor. Zira büyük ön ızgaralar, BMW'nin otomobiline daha agresif bir görünüm katıyor.

Şirketin rakipleri büyük Audi ve Mercedes-Benz de son dönemde tasarımlarında benzer bir eğilim gösteriyor. Diğer yandan BMW 4 Serisi'nin stopları daha geleneksel ve BMW Concept 4'ün tasarımına göre daha kalın.

Görüntüler, BMW 4 Serisi'nin nihai tasarımını tam olarak göstermiyor ancak BMW Concept 4 ile benzerliklerine bakılırsa diğer modellerden farklı bir tasarımla geleceğinin sinyallerini veriyor.

Bu ızgara tasarımının yaklaşmakta olan performans otomobilleri BMW M3 ve BMW M4'ün yanı sıra 3 Serisi sedan aracında da karşımıza çıkması bekleniyor. Yeni nesil BMW 4 Serisi önümüzdeki ay düzenlenecek olan Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılabilir.