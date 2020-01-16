BMW hayranlarının merakla beklediği yeni nesil BMW 4 Serisi'nin ne zaman tanıtılacağı belli oldu. Mart ayında yapılacak 2020 Cenevre Motor Show'da yeni BMW'nin ortaya çıkması bekleniyor.

BMW'nin yakında piyasaya çıkacak otomobilleri arasında en çok beklenen ürünlerden biri de 4 Serisi Coupe. G20 3 Serisi'nin başarısının ardından BMW hayranları 4 Serisi'nin de kendi başarısını daha şık bir görünüm ve daha sportif bir sürüşle geliştirip geliştirmeyeceğini merak ediyordu.

Bununla beraber, serinin yeni "böbrek ızgarası" tasarımının yeni aracı tartışmalı Concept 4 tasarımına benzetmesinden de korkuluyordu. Tüm bu soru işaretlerinin yakın zaman giderileceği belirtiliyor. Yeni iki kapılı BMW'nin mart ayında düzenlenecek 2020 Cenevre Motor Show'da görücüye çıkması bekleniyor.

Yeni aracın gösterilebileceği tek adres İsviçre

Henüz yeni BMW'nin Cenevre'de ortaya çıkacağına dair resmi bir açıklama yok. Buna rağmen, aracın resmi olarak 2020'nin ilk yarısında görücüye çıkacağı bilindiği için, 2020 Cenevre Motor Show'un olası bir aday olduğu düşünülüyor. Dahası, BMW'nin yeni aracının 2020'nin ilk yarısında tanıtabileceği tek fuar da mart ayındaki Cenevre fuarı. BMW, Nisan ayında düzenlenecek New York Auto Show'a katılmayacağını daha önce duyurmuştu. Bu durumda yeni 4 Serisi'nin tanıtılabileceği tek yer İsviçre.

Yeni 4 Serisi'nin görünüşünün bir hayli iyi olduğu belirtiliyor. Boyutları tam kıvamındayken stili 3 Serisi'ne göre daha sportif duruyor. Araçta baby-8 Serisi'nin havası bulunurken kısa aks mesafesi ve boyu sayesinde aracın BMW'nin amiral gemisi coupe'sinden daha iyi göründüğü söyleniyor. Satışa çıktığında, aracın BMW'nin en iyi görünen coupe'si olabileceği de kaydediliyor.

BMW'nin büyük böbrek ızgaralarını olumsuz tepkilerle karşılaşmıştı ancak BMW'nin ürün yönetimi departmanının başındaki isim olan Peter Henrich, eleştirilere karşı çıkarak müşterilerinin yeni böbrek ızgaralarını oldukça beğendiğini söylemişti. Henrich iNext, i4 ve iX3'teki ızgaraların değiştirileceğini de doğrulamıştı. Böbrek ızgarası, BMW'nin tasarım patronu Adrian van Hooydonk liderliğindeki ekip tarafından tasarlanmıştı.