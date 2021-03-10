BMW CFO'sundan Apple'ın Otomobil Projesiyle İlgili Açıklama

BMW'nin Finans Müdürü Nicolas Peter, Apple'ın iddialar kapsamındaki otomobil projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu durumun uykularını kaçırmadığını ima eden Peter, rekabetin güzel bir şey ve motivasyon kaynağı olduğunu söylemekle yetindi.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, son dönemlerde bir elektrik motorlu otomobil projesiyle gündemde. Aslına bakacak olursak bu proje, bundan yıllar önce de gündeme gelmiş ancak hiçbir gelişme yaşanmamış, hal böyle olunca da unutulmaya yüz tutmuştu. Otomobilin son dönemlerde yeniden gündeme gelmesi ise sektördeki diğer şirketlerin de ilgisini çekiyor gibi görünüyor.

Geçtiğimiz haftalarda sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Volkswagen CEO'su Herbert Diess'in Apple'ın otomobil projesiyle ilgili yaptığı açıklamalardan bahsetmiştik. Diess bu açıklamalarında, Apple'ın piyasaya sürmeyi düşündüğü otomobilden çekinmediğini söylemişti. Bu kezse başka bir Alman otomobil devi olan BMW'den açıklama geldi. Şirketin Finans Direktörü Nicolas Peter, Apple'ın iddialar kapsamındaki otomobil projesiyle ilgili konuştu.

Nicolas Peter: Rekabet güzel şey. Diğer üreticileri motive ediyor

Nicolas Peter, Apple'ın otomobil projesiyle ilgili ne düşündüğünün sorulması üzerine, geceleri çok rahat bir şekilde uyuduğunu söyledi. Otomobil sektöründeki rekabetin güzel bir şey olduğunu ifade eden BMW finans direktörü, bu tür girişimlerin sektördeki diğer isimleri motive ettiğini belirtti. BMW'nin otomobil sektöründeki en güçlü isimlerden biri olduğunun altını çizen Peter, lider konumda kalmak için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini beyan etti.

Apple'ın otomobil projesi ne durumda diye soracak olursanız, şu sıralar yeni bir gelişmenin olmadığını söyleyebiliriz. Bu bağlamda Hyundai ve Kia Motors ile görüşüldüğü açığa çıkmış ancak Kia Motors'un bunu duyurması üzerine anlaşmaların iptal edildiği söylenmişti. Başka bir deyişle Apple, bu tür bir açıklamadan rahatsız olmuştu. Bunun sonrasında ise Nissan'ın Apple için otomobil üretebileceği açıklanmış ancak bu konuyla ilgili de yeni bir gelişme yaşanmamıştı. Görünen o ki Apple, elektrik motorlu ve muhtemelen otonom sürüş sistemine sahip olacak otomobilini, yüksek bir gizlilik içinde yürütmeye yeminli...