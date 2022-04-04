BMW'nin beklenen modelleri i4 Gran Coupé ve 2 serisi Active Tourer, bugün Türkiye'de satışa sunuldu. İşte BMW'nin Türkiye'ye getirilen son modellerinin özellikleri ve Türkiye fiyatları...

BMW’nin Türkiye distribütörlüğünü üstlenen Borusan Otomotiv, Alman otomobil devinin biri tam elektrikli, biri ise yarı hibrit olan iki yeni otomobil modelini Türkiye’de satışa sundu. Türkiye’ye yeni gelen modeller, tam elektrikli BMW i4 Gran Coupé ve BMW 2 Serisi Active Tourer modelleri oldu. Yeni modeller, artık alıştığımız şekilde yeniden göz bebeklerimizi büyütmeyi başardı.

Her iki otomobil için de düzenlenen lansman etkinliğinde Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik’ten sektöre ilişkin önemli açıklamalar da geldi. BMW Group’un başarısını ve sektörün durumunu anlatan Tiftik’in açıklamalarından öne çıkanlar ve yeni modellerin Türkiye fiyatları şu şekilde oldu:

BMW, çip krizine rağmen rekor kırdı:

Hakan Tiftik, BMW Group’un küresel piyasayı etkilemeye devam eden çip krizine rağmen 2021 yılında rekor sayıda araç teslimatı gerçekleştirdiğini açıkladı. Ayrıca yapılan teslimatlarda elektrikli araçların payının da %13 artış gösterdiğine işaret etti. Tiftik’in yeni modellere ilişkin açıklaması da şu şekildeydi:

“Yeni i4'ün üretiminde yenilenebilir enerji kullanımına da dikkat çeken Tiftik, "BMW'nin tamamen elektrikli ilk Gran Coupé modeli i4 eDrive40, BMW Group'un karbon ayak izi azaltma hedeflerinde önemli bir role sahip i4’ün üretiminde yalnızca hidroelektrik santrallerinden sağlanan yenilenebilir enerji kullanılıyor.”

2 serisi Active Tourer hakkında da konuşan Tiftik, “1.5 litre benzinli mild hybrid motoru ile bu yeni modelimiz de elektrifikasyon dönüşümü yolundaki global vizyon açısından bizim için önemli bir yere sahip.” ifadelerini kullandı.

BMW i4 Gran Coupé özellikleri ve Türkiye fiyatı:

340 beygir güç ve 430 Nm tork üreten elektrikli motor taşıyan BMW i4, Türkiye’de 1 milyon 892 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. AC şarj ile 8,5 saatten kısa sürede tam kapasiteye ulaşan bataryaya sahip olan BMW i4, tam bataryayla 590 kilometre menzil sunuyor.

BMW 2 Serisi Active Tourer özellikleri Türkiye fiyatı:

BMW iX’ten esinlenen bir iç tasarıma sahip olan yarı hibrit BMW 2 Serisi Active Tourer, Türkiye’de 948 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Aracın elektrikli motoru, 19 beygir güç ve 55 Nm’lik tork sağlıyor. Araç, 1,5 litre hacimli BMW Twinpower Turbo motoruyla toplamda 170 beygir güç üretiyor.