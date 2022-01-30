Ünlü YouTube kanalı carwow, ilgi çekici yeni bir drag yarışıyla daha karşımızda. Bu hafta drag pistinde kozlarını paylaşan modeller; BMW iX ve Tesla Model X ve Audi e-tron S ve Mercedes EQC oldu. Yarışın her etabında tahmin etmesi güç sonuçların çıktığını söyleyebiliriz. İşte o yarışın videosu…

Bu yılın üçüncü drag yarışı haberiyle otomobil tutkunlarını bir kez daha buraya davet ediyoruz. Yeni yılın ilk gününde bomba gibi bir yarış düzenleyen ünlü YouTube otomobil kanalı carwow, BMW iX ve Tesla Model X ve Audi e-tron S ve Mercedes EQC drag yarışı modellerini drag yarışında teste tuttu. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan yeni drag yarışında ise dört güçlü araç kozlarını paylaşıyor.

Klasikleşen drag yarışlarında bu haftanın konukları BMW iX ve Tesla Model X ve Audi e-tron S ve Mercedes EQC drag yarışı oldu. Her dört modelin de elektrikli olması ve yarış pistlerinin tozunu attırması için tasarlanmadığını söyleyebiliriz. Yarışın kendisine göz atmadan önce her zaman olduğu gibi otomobillerin genel özelliklerine bir göz atalım.

Yarışçıların genel özellikleri:

BMW iX yarışçımız ile başlayalım. BMW iX, 523hp ve 765Nm tork gücü üretebilen bir elektrikli araçtır. Ağırlık olarak ise 2.510 kg ile tartıya çıkıyor. Bu arabanın fiyatı ise; yaklaşık 93 bin sterlin olarak belirtiliyor. Diğer yarışmacımız olan Tesla Model X. Bu araç, X'in en güçlü versiyonu değil ama yine de 541hp 755Nm ve 380 Nm'lik bir elektrikli araçtır. Aracın ağırlığı ise 2460 kg ağırlığıyla iX'ten de daha hafiftir. Bu otomobilin fiyatı ise; 83 bin sterlin olarak belirtiliyor.

Bir diğer yarışmacımız ise Audi e-tron S. Araçta 503 hp ve 970 Nm güç üreten bir elektrikli araçtır. Ağırlığına bakacak olduğumuzda Audi e-tron S, buradaki en ağır otomobil ve 2.620kg ile tartıya çıkıyor. Bu aracın fiyatı ise; yaklaşık 89 bin sterlin olarak belirtiliyor. Son yarışmacımız da Mercedes EQC. Araçta 408 hp ve 760 Nm'den tasarruf etme yeteneği ile göz önüne geliyor. Bununla birlikte aracın ağırlığına gelecek olduğumuzda, 2.420 kg ile aynı zamanda en hafif olarak belirtiliyor.

Şimdi de sıra bu üç güçlü rakibin kozlarını paylaştığı yarışa geldi. Yarışın ilk etabında (2:54 ve 3:24 ve 4:22) araçların kalkış hızları teste tutuluyor. İkinci etaptaysa (4:34 ve 5:10) otomobillerin sürüş sırasında hızlanma kabiliyetleri yarıştırılıyor. Üçüncü ve son etapta (11:30) da fren testi yer alıyor.

BMW iX ve Tesla Model X ve Audi e-tron S ve Mercedes EQC drag yarışı