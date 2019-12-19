BMW, Devasa Izgaraların Beğeniyle Karşılandığını Söyledi

Alman otomobil üreticisi BMW, ürün gamındaki diğer modellere kıyasla daha büyük büyük böbrek ızgaralarına sahip BMW X7 ile tasarım çizgisini bir nebze değiştirmişti. Bavyeralı şirket, yeni BMW 4 Serisi, M4 ve M3 modellerinde çok daha cesur adımlar atacak gibi görünüyor.

BMW'nin ürün yönetimi departmanının başındaki isim olan Peter Henrich, Autocar ile yaptığı röportajda, Alman markanın yeni tasarım diline dair önemli açıklamalarda bulundu.

BMW'nin tasarım patronu Adrian van Hooydonk liderliğindeki ekip tarafından dizayn edilen büyük böbrek ızgaralarının bazı olumsuz tepkilere rağmen genellikle pozitif geri dönüşler aldığını ifade eden Henrich, “Bu uzun vadeli başarı için çok önemli. BMW müşterileri, güçlü karaktere sahip araçlardan korkmuyorlar. Bu yüzden daha güçlü ve daha cesur bir tasarıma odaklanmaya karar verdik” şeklinde konuştu.

BMW: Büyük böbrek ızgaralar beğeniliyor

“Adrian van Hooydonk ve tasarım ekibi bu karakteri tasarlama ve tanımlamada mükemmel bir iş çıkardı. Alınan geri bildirim çok olumluydu” diyen Henrich, “X7 ilk tanıtıldığında insanlar şöyle dedi: 'Böbrek ızgarası ne kadar da büyük?' Fakat müşteriler hiç böyle tepki vermedi ve arabayı çok sevdiler” ifadelerini kullandı.

Fakat soru şu: BMW’nin bu cesur tasarım anlayışı, 5 Serisi gibi daha muhafazakar tasarımlara sahip modellere uygulanacak mı? Henrich, her modelin kendine özgü bir karaktere sahip olmasının önemli olduğuna inanıyor.

"Bazı modeller farklı mesajlar taşıdıkları için diğerlerinden daha dışa dönük ve cesur olabiliyor” diyen Henrich, markanın çatısı altındaki tüm modellerde bu tasarım çizgisinin olmayabileceğini söylüyor. Henrich ayrıca iNext, i4 ve iX3'teki ızgaraların değiştirileceğini de doğruladı.