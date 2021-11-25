Boğaziçi Öğrencilerinin Mobil Oyun Şirketi, Zynga'ya Satıldı

Boğaziçi Üniversitesi'nin öğrencileri tarafından kurulan Zerosum isimli mobil oyun geliştirme şirketi, Zynga tarafından satın alındı. Barista Life isimli oyunlarıyla bilinen ekip, bu iş birliği ile dünyanın en iyi geliştiricilerinden bir tanesi olmayı hedefliyor.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri tarafından 2019 yılında kurulan "Zerosum" isimli mobil oyun şirketi, oyun dünyasının en önemli isimlerinden olan Zynga tarafından satın alındı. Genç ve dinamik bir ekibe sahip olan Zerosum'un bu büyük başarısı, Türk mobil oyun sektörünün her geçen gün biraz daha iyiye gittiğinin açık bir göstergesi.

Zerosum, İşletme bölümü öğrencilerinden Umut İsmetoğlu ile aynı bölümden mezun olan Hasan Burak tarafından kuruldu. "Barista Life" isimli bir oyun ile ismini duyuran şirket, yaptığı çalışmalar ile bu oyunu aralarında ABD'nin de olduğu 42 ülkede ilk beş arasına girdirmeyi başardı. Türk gençlerin başarısı, dünyanın en büyük oyun şirketlerinden birinin de dikkatinden kaçmamış durumda.

Zerosum'un gözü yükseklerde

Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda bulunan Zerosum CEO'su Umut İsmetoğlu, 2 kişilik bir gruptan 35 kişilik büyük bir ekip haline geldiklerini ve kısa süre içerisinde önemli işler yaptıklarını belirtti. Barista Life'a ek olarak oyuncuların ilgisini çeken çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerinden bahseden İsmetoğlu, Zynga iş birliği ile çok daha iyi işler çıkaracaklarından emin olduklarını, esas hedeflerinin ise dünyanın en iyilerinden bir tanesi olmak olduğunu söyledi.

Umut İsmetoğlu, bu süreçte yalnızca Zynga'dan değil, farklı şirketlerden de teklif aldıklarını ifade ediyor. O süreçte neler yaşandığını anlatan Zerosum CEO'sunun açıklamaları şu şekilde:

Birçok firmadan teklif aldık ama dünyada mobil oyun şirketleri arasında en iyilerinden biri olan Zynga ve Rollic Games ile görüşmelerimiz olumlu geçti. Zynga grubunun bize katacağı çok şey olacak. Bu grup oyun işini çok iyi bilmesinin yanı sıra sektörde son yıllarda önemi çok artan gelişmiş veriye de sahip. Bu iş birliğinin gücünü arkamıza alarak Zerosum’da çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Başta ABD pazarı olmak üzere tüm dünyada herkesin severek oynadığı yeni mobil oyunlar geliştirmek için çalışıyoruz. Mobil oyun oldukça zorlu bir ürün ve geliştirmekse tamamıyla ekip işi. Bu sektörde başarılı olmak için doğru ürünü, doğru ekiple, doğru zamanda üretmek oldukça önemli. İyi bir oyunun tekniğinin, tasarımının ve ürün dizaynının çok iyi olması gerekiyor. Bu yaklaşımla Türkiye’de mobil oyun geliştirmek isteyen genç ve yetenekli yeni arkadaşlarımızı da ekibimize katarak daha da büyümek istiyoruz.