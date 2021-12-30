Boğaziçi Üniversitesi'ne Yapay Zeka Enstitüsü Kuruluyor

Bugün yayımlanan Resmî Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararıyla birlikte Boğaziçi Üniversitesi'ne 'Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsü' kurulmasına karar verildi. Enstitü, üniversite rektörlüğüne bağlı olacak.

Türkiye’nin en önde gelen üniversitelerinden biri olan Boğaziçi Üniversitesi, 6 fakülte, 2 yüksekokul ve 6 enstitüsü bünyesinde 35 lisans, 67 yüksek lisans ve 33 doktora programıyla binlerce öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Başarısıyla dünya listelerine de girmeyi başaran üniversite, dün gece yayımlanan Resmî Gazete kararıyla yeni bir bölüme kavuşacak.

Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla birlikte üniversitede, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Veri Bilimi ve Yapay Zekâ Enstitüsü kurulmasına karar verildi. Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili verilen 5028 sayılı karar, Resmî Gazete’de şu şekilde yer aldı:

Boğaziçi Üniversitesi Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsü ile İlgili Cumhurbaşkanı kararı şu şekilde:

“Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsü kurulmasına, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 30 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.”

Boğaziçi Üniversitesi, 2021 yılı boyunca eğitimden daha çok farklı olaylar nedeniyle gündemde yer aldı. Cumhurbaşkanı Kararı ile üniversite rektörlüğüne Melih Bulu atanırken, öğrenciler ve akademik kadro buna karşı çıktı. Tepkilerin ardından Melih Bulu görevden alınırken, yerine Melih Bulu’nun yardımcısı olan Prof. Dr. Naci İnci atandı.