Volkswagen'in bir yan kuruluşuyla çalışan Bosch, araçların kendi kendilerine park ve şarj edildiği bir sistem tanıttı.

Tüketici Elektroniği Fuarı CES, bu yıl da pek çok inovasyona ev sahipliği yapıyor. Bu inovasyonlardan biri de Bosch'un tanıttığı robot vale teknolojisi oldu. Hatta Bosch bu teknolojisini sergilediği bir de video paylaştı. Sistem oldukça dikkat çekici ve araç kullanmayı da oldukça kolaylaştırıyor.

"Arabayı nereye bıraktım" derdine son

Bosch'un yeni otomatik vale park sistemi aslında pek çok kişinin bir hayalini de gerçeğe dönüştürüyor. Sistem, aracınızı sizin yerinize otomatik olarak park ediyor. Sonrasında da aracı şarj ediyor ve en son olarak da çağırdığınızda aracınızın size gelmesini sağlıyor. Sistemin her bir noktasından âdeta verimlilik akıyor.

Elektrikli bir araçla AVM'ye gittiğinizi varsayalım. Bu sistemde siz, AVM giriş kapısında iniyorsunuz. Aracınızı park etme derdiyle siz uğraşmıyorsunuz, aracınız kendi kendine isterseniz şarj istasyonuna isterseniz park olmaya gidiyor. Aracınızı şarj istasyonuna gönderirseniz küçük bir robot, şarj cihazını aracınıza bağlıyor.

Şarj işlemi tamamlandığında robot bu defa şarj kablosunu çıkarıyor. Aracımız da başka bir noktaya kendini park ediyor, böylece şarj istasyonu da boş yere işgal edilmiyor. AVM'den çıktığımızda da araç biniş noktasına arabamızı çağırıyoruz, böylece arabayı bıraktığımız yeri tekrar bulmak ya da arac kadar yürümek gibi bir derdimiz de kalmıyor.

Bosch, bu teknoloji için Almanya'da, Volkswagen'in alt kuruluşlarından olan Cariad ile birlikte çalışmalarına devam ediyor. Bosch'un Level 4 park ürünleri alanından sorumlu olan yöneticisi Manuel Maier, taşımacılık alanında yaşanan devrimde otomasyonların büyük önem taşıdığını, otomatik vale park ve otomatik vale şarj hizmetleri sayesinde taşımacılığı çok daha akıcı hâle getirdiklerini söylüyor. Otomatik vale park hizmeti, Almanya'da Stuttgart Havalimanı'nda bir yıldır kullanılıyor.